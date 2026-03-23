Szok po słowach gwiazdora. „Dream team” Niemiec z Rosją? Będą konsekwencje

Dieter Bohlen, legenda „Modern Talking”, znalazł się w ogniu krytyki po kontrowersyjnej wypowiedzi o relacjach Niemiec z Rosją. Efekt? Koncerty zostały anulowane.

Kontrowersyjna wypowiedź o niemiecko-rosyjskim „dream teamie”

Dieter Bohlen, znany niemiecki artysta i były członek zespołu „Modern Talking”, miał wystąpić na Litwie 20 listopada w Kłajpedzie oraz 21 listopada w Kownie. Plany te legły jednak w gruzach po jego głośnej wypowiedzi, która wywołała falę oburzenia.

Jak podaje litewska telewizja LRT, artysta w jednym z komentarzy odniósł się do współpracy Niemiec i Rosji, używając zaskakującego porównania:

„Rosja i Niemcy — to był po prostu „dream team” (drużyna marzeń – przyp. red.), ponieważ mieliśmy tanią energię, a interesy szły bardzo dobrze. Z ekonomicznego punktu widzenia, to była współpraca jak Modern Talking" – powiedział, odnosząc się do wpółpracy energetycznej tych państw, która dawała Niemcom tanie surowce.

Koncerty gwiazdora „Modern Talking” odwołane

Choć oficjalnie nie wskazano jednoznacznej przyczyny, decyzja o anulowaniu wydarzeń zapadła po rozmowach z partnerami. Koncerty miały odbyć się w „Żalgiris-Arenie”, jednak ostatecznie organizatorzy wycofali się z realizacji planów.

Głos w sprawie zabrał Mantas Vedrikas, przedstawiciel obiektu: „Po konsultacjach z organizatorami doszliśmy do wniosku, że takie wydarzenie nie powinno mieć miejsca na naszej arenie”. Możliwość zakupu biletów została zablokowana, a wydarzenia zniknęły z harmonogramów, informuje Wp.pl.

Wypowiedź Bohlena spotkała się z ostrą krytyką, zwłaszcza w kontekście sytuacji geopolitycznej i wojny w Ukrainie. Co istotne, sam artysta po 2022 r. krytykował konflikt, jednocześnie sprzeciwiając się militarnemu wsparciu dla Kijowa, argumentując, że wojny nie da się rozwiązać przemocą.

Choć organizatorzy nie podali wprost powodów odwołania koncertów, wszystko wskazuje na to, że to właśnie kontrowersyjna opinia artysty przesądziła o decyzji.

