Sandra Kubicka w mailach Jeffreya Epsteina. „Słodka”

W piątek 30 stycznia Departament Sprawiedliwości USA opublikował 3 mln dokumentów oraz tysiące nagrań i zdjęć związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina. Wśród materiałów znalazło się około 50 tysięcy znanych nazwisk, w tym Jay-Z, Pusha T czy Harvey Weinstein. Nie wszyscy jednak, o których wzmianki pojawiły się w dokumentach, mieli jakikolwiek związek z działalnością przestępcy seksualnego.

Wśród tysięcy wiadomości mailowych pojawiły się też polskie wątki. Wiadomo, że Epstein oferował naszym rodzimym modelkom wsparcie finansowe czy możliwości rozwoju kariery. Żadna z tych propozycji ostatecznie nie została zrealizowana. W aktach znalazły się też wiadomości finansisty wymieniane bezpośrednio z Polkami, w tym np. z Marianą Idźkowską. Inne znane celebrytki występują w dokumentach przez to, że Epstein był nimi zainteresowany. Tak było w przypadku Sandy Kubickiej.

Jeffrey Epstein pisał o Sandrze Kubickiej

Nazwisko modelki pada w wiadomości mailowej z 2015 roku wysłanej przez Jeffreya Epsteina do Faith Kates, założycielki agencji Next Models.

„Sandra Kubicka jest jedną z twoich (modelek – red.)? Słodka, widziałem ją w Miami” – napisał.

Kubicka zakończyła pracę w USA w 2020 roku, po czym na stałe wróciła do Polski. To jedyny mail dotyczący Polki, jaki znalazł się w dokumentach.

W rozmowie z Wirtualną Polską Sandra Kubicka przyznała, że w tym momencie faktycznie była dość popularną w Stanach Zjednoczonych modelką. – Świadomość, że taki człowiek zwrócił na mnie uwagę i mogłam stać się jego ofiarą, jest dla mnie po prostu przerażająca i obrzydliwa. Nie znałam Jeffreya Epsteina, nigdy go nie spotkałam, a o jego istnieniu i odrażających czynach dowiedziałam się dopiero z doniesień medialnych i z dokumentu na Netfliksie – powiedziała.

