Gwiazdor Bollywood zaatakowany we własnym domu. Został pchnięty nożem

Gwiazdy Bollywood od lat pławią się w luksusach, tworząc kolejne produkcje. W indyjskim przemyśle filmowym powstaje ok. 1 tys. filmów rocznie, czyli o 25 proc. więcej niż w Hollywood. Do grona jego największych gwiazd należy Saif Ali Khan. 54-latek został teraz zaatakowany w swojej posiadłości.

Saif Ali Khan zaatakowany przez nożownika

Saif Ali Khan jest jedną z większych gwiazd Bollywood. Aktor ma pałac i godną pozazdroszczenia kolekcję luksusowych samochodów, a jego majątek jest wyceniany na 150 milionów dolarów. Okazało się, że jego bogactwo przyciągnęło właśnie zdeterminowanego włamywacza.

Media obiegła wiadomość, że w czwartek 16 stycznia ok. godz. 2:30 w nocy do domu aktora wtargnął intruz. „Nieznana osoba weszła do rezydencji Saifa Ali Khana i pokłóciła się z jego pokojówką. Kiedy aktor próbował interweniować i uspokoić mężczyznę, ten go zaatakował i zranił. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie” – podano w oświadczeniu policji w Bombaju, cytowanym przez agencję informacyjną ANI. Ujawniono też, że o godzinie 3:30 Saif Ali Khan został przewieziony do szpitala Lilavati w Bombaju.

– Ma sześć ran zadanych nożem, z czego dwie są głębsze. Jedna znajduje się w pobliżu kręgosłupa – powiedział dyrektor szpitala dr Niraj Uttamani w rozmowie z „Hindustan Times”.

Rzecznik prasowy bollywoodzkiego gwiazdora z kolei poinformował: „Doszło do próby włamania do rezydencji pana Saifa Ali Khana. Obecnie przebywa w szpitalu, gdzie przeszedł operację. Prosimy media i fanów o cierpliwość. To jest sprawa policji. Będziemy na bieżąco informować o zaistniałej sytuacji”.

Warto dodać, że posiadłość Saifa Ali Khana ma 150 pokoi i jest wyceniana na około 800 crore rupii, czyli ponad 383 mln złotych. Policja aktualnie poszukuje napastnika, który wdarł się do pałacu. Według doniesień indyjskich mediów, żona Saifa Ali Khana (bollywoodzka aktorka Kareena Kapoor) oraz jego synowie (7-letni Taimur, 3-letni Jeh) nie odnieśli żadnych obrażeń.

