Kultowa aktorka została skrzywdzona przez lekarza. „To była dziwna forma gwałtu”

Brooke Shields była ikoną nastolatek w latach 80. XX wieku. Między 1980 a1985 rokiem pojawiła się na ponad 400 okładkach magazynów i wielokrotnie nazywano ją jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. Obecnie aktorka ma 59 lat i właśnie napisała autobiografię. Książka pt. „Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman” zostanie wydana już 14 stycznia tego roku. Gwiazda ujawniła w niej zaskakujące fakty z przeszłości.

Brooke Shields o operacji pochwy

Na fali promocji swojej autobiografii, Brooke Shields porozmawiała z magazynem „Us Weekly” i ujawniła szokujące szczegóły z własnego życia. Choć 59-latka znana jest z otwartości i bezpośredniości, to poruszony przez nią intymny i kontrowersyjny temat może zaskoczyć.

Otóż w wieku 40 lat gwiazda zaczęła borykać się z problemem, który dotyka wiele kobiet, lecz nie bywa tematem publicznej dyskusji. Wówczas aktorka zdecydowała się bowiem na chirurgiczne zmniejszenie warg sromowych, jednak nie wiedziała, że owa operacja zostanie poszerzona o dodatkowy zabieg.

– Lekarz poinformował mnie, że dorzucił mały „bonus”. Oprócz redukcji warg sromowych, wykonał również zabieg regeneracji i ścieśnienia pochwy. To była taka inwazja w moją prywatność, jak dziwna forma gwałtu — wyznała.

Brooke Shields podkreśliła, że nie czuła potrzeby, by „stać się młodszą, ciaśniejszą i jędrniejszą szczególnie tam”. I choć z humorem skomentowała absurdalność sytuacji, postanowiła poruszyć poważniejszy problem, jakim jest naruszenie autonomii pacjenta i brak zgody na przeprowadzenie dodatkowej procedury.

Aktorka, przytaczając tę historię, chciała zwrócić uwagę na konieczność zmiany podejścia do zdrowia kobiet i sprawić, by wstyd nie był barierą w dyskusji o tak ważnych kwestiach. Dodała też, że choć zarówno ona, jak i jej ginekolog, byli oburzeni wykonaniem dodatkowego zabiegu bez jej zgody, to postanowiła nie podejmować dalszych kroków prawnych.

instagramCzytaj też:

W latach 80. była ikoną nastolatek. Tak wygląda dziś Brooke ShieldsCzytaj też:

Była przyjaciółką Jacksona i idolką nastolatek. Brooke Shields obchodzi 55. urodziny