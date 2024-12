Podsiadło wpadł na pomysł z rozmachem. Dziś rusza przedsprzedaż

W środę, 4 grudnia, o godzinie 14.00 rozpocznie się przedsprzedaż biletów dla osób zapisanych do biuletynu artysty. Przedsprzedaż potrwa do niedzieli, 15 grudnia.

Dawid Podsiadło rusza z festiwalem. Kiedy i gdzie?

Oto daty koncertów, które odbędą się w ramach festiwalu:

Poznań: 6-7 czerwca 2025

Wrocław: 27-28 czerwca 2025

Warszawa: 11-12 lipca 2025

Kraków: 25-26 lipca 2025

Gdańsk: 15-16 sierpnia 2025

Katowice: 29-30 sierpnia 2025

Na scenach w wyżej wymienionych miastach wystąpi nie tylko Dawid Podsiadło, ale także inne znane postacie polskiej muzyki. Artysta zdradził, że w każdym z miast program koncertu będzie taki sam, a wydarzenia te będą jego jedynymi koncertami w 2025 roku. Podsiadło podkreślił, że postanowił nie ograniczać się i przygotować coś naprawdę wyjątkowego dla swoich fanów.

„Jestem superszczęśliwy, bo nie miałem jeszcze okazji zapraszać Was do takich miejsc w takich okolicznościach. (...) W każdym z miast program będzie wyglądał tak samo i będą to moje jedyne koncerty w 2025 roku, więc uznałem, że nie ma sensu się ograniczać” – mogliśmy przeczytać w biuletynie muzyka.

Fani wokalisty ochoczo komentowali jego ogłoszenie. „W sumie mocno zyskał na męskim graniu, a teraz im konkurencję zrobi”; „Osiągnął już wszystko”; „Świetny pomysł” – pisali.

Kolejny krok Podsiadły

Festiwal ogłoszony przez Podsiadłę to kolejny krok w jego karierze, po niezapomnianych wydarzeniach, które miały miejsce w tym roku. Niedawno, 3 grudnia, w kinach zadebiutował film dokumentalny zatytułowany „Dawid Podsiadło – Dokumentalny”. Produkcja daje widzom unikalny wgląd w życie artysty, ukazując zarówno jego życie osobiste, jak i zawodowe.

Przypomnijmy, że tegoroczna stadionowa trasa koncertowa Dawida Podsiadły zapisała się na stałe w historii polskiej muzyki. Scena w formule „360 stopni” umożliwiła pełne wykorzystanie przestrzeni stadionów, a dzięki temu każde miejsce na trybunach było zajęte. W Chorzowie, na dwóch koncertach Podsiadły, sprzedano łącznie 177 tysięcy biletów – po 88 500 na każdy z występów.

