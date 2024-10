Jolanta Kwaśniewska gorzko o zachowaniu Agaty Dudy. „Byłam oburzona”

Mimo upływu lat, Polacy cały czas uważają, że to Jolanta Kwaśniewska była najlepszą pierwszą damą III RP. Według niedawnych badań, przeprowadzonych przez Instytut Badań Pollster, uważa tak aż 53. proc społeczeństwa – tym samym małżonka Aleksandra Kwaśniewskiego zdeklasowała pod tym względem swoje pozostałe „rywalki”. Nic dziwnego, że 69-latka cały czas zapraszana jest na różne gale, wykłady czy spotkania, a ludzie są jej niezwykle ciekawi. Teraz pojawiła się w programie TVP, a jej wywiad już jest szeroko komentowany.

Jolanta Kwaśniewska w TVP Info

Za czasów prezydentury swojego męża, Joanna Kwaśniewska była niezwykle aktywna i nie bała się zabierać głosu publicznie w ważnych dla społeczeństwa sprawach. To stanowi duży kontrast dla zachowania Agaty Dudy, która nawet podczas „czarnych protestów” nie wysiliła się na jakąkolwiek reakcję. Teraz okazało się, że jej bezczynność w pewien sposób oburzyła także małżonkę Aleksandra Kwaśniewskiego, która nie ukrywała swojego zdania w najnowszym odcinku programu TVP Info.

Jolanta Kwaśniewska wystąpiła w „Trójkącie Politycznym”, w którym zwróciła uwagę na niedostateczne wykorzystanie pozycji pierwszej damy przez Agatę Dudę, co – jej zdaniem – przekłada się na stratę dla prezydentury Andrzeja Dudy. 69-latka podczas rozmowy przywołała konkretne sytuacje.

– Były takie sytuacje, że byłam oburzona i zdziwiona milczeniem Agaty Kornhauser-Dudy, gdy działy się ważne rzeczy, a było ich wiele. Na przykład wtedy, gdy nauczyciele zwracali się do pani prezydentowej z prośbą o pomoc. Nie wyobrażam sobie, aby nie wesprzeć własnej grupy zawodowej – mówiła.

Była pierwsza dama kontynuowała, iż zachowanie Agaty Dudy jest dla niej „dziwne i niewiarygodne”, podkreślając, że w pewnych momentach, na jej miejscu, sama by „wybuchła”, dodając, że to dlatego, iż posiada „dużo temperamentu”. Następnie wyraziła rozczarowanie ignorancją wobec rodziców osób z niepełnosprawnością w Sejmie, którzy apelowali do żony prezydenta z prośbą o interwencję. – Ciągle pamiętam te sceny, gdy rodzice byli usuwani z korytarzy. Przestano ich traktować w podmiotowy sposób. Dla mnie to jest szczególnie bolesne, ponieważ moje wszelkie działania były ukierunkowane na osoby niepełnosprawne – wyznała Jolanta Kwaśniewska.

W kontekście przyszłości, 69-latka pozytywnie wypowiedziała się na temat małżonek Rafała Trzaskowskiego oraz Szymona Hołowni, sugerując, że jako pierwsze damy, mogłyby one wnosić znaczący wkład w polską politykę. Co więcej, wbiła szpilę PiS, stwierdzając, że jej zdaniem pieniądze państwowe były „kasą PiS-u”. — Kolesiostwo i gigantyczne zarobki mnie obrażały. Dla mnie było to coś niewiarygodnego. Nie przypominam sobie, aby ktokolwiek z naszych bliskich wcześniej gdzieś dzięki nam znalazł pracę. Wydaje mi się, że na tym polega uczciwość — oceniła Jolanta Kwaśniewska.

