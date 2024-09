Grał pastora i molestował dzieci. Pogrążyło go nagranie

„Siódme niebo” to serial emitowany w USA w latach 1996-2006, opowiadający o wielodzietnej rodzinie Camdenów: pastorze Ericu (w tej roli Stephen Collins), jego żonie Annie (Catherine Hicks) oraz siódemce dzieci – Matcie (Barry Watson), Mary (Jessica Biel), Lucy (Beverley Mitchell), Simonie (David Gallagher), Ruthie (Mackenzie Rosman) oraz bliźniakach Samie i Davidzie (Lorenzo Brino i Nikolas Brino).

Życiowe perypetie bohaterów mieszkających na przedmieściach miasta w Kalifornii cieszyły się ogromną popularnością i przyciągały przed ekrany miliony widzów, dlatego zrealizowano aż 11 sezonów serialu. Dużym zainteresowaniem produkcja cieszyła się również w Polsce. Niestety, później światło dzienne ujrzały przerażające fakty z życia jednego z odtwórców głównych ról.

Kontrowersje wokół Stephena Collinsa

Kilka dni temu aktorzy znani z „Siódmego nieba” wystartowali z nowym podkastem pt. „Catching Up with the Camdens”. Beverley Mitchell, David Gallagher i Mackenzie Rosman, którzy wcielali się w role serialowych dzieci Erica i Annie Camdenów, swój pierwszy odcinek rozpoczęli od oświadczenia w związku z molestowaniem seksualnym, którego dopuścił się przed laty Stephen Collins. – Zanim przejdziemy do odcinka, chcemy powiedzieć coś o Stephenie Collinsie – zaczęła Mitchell.

– Wszelkie formy nadużyć, w tym seksualnych, są niewybaczalne. Ofiary takich czynów zasługują na współczucie i wsparcie – wspomniał Gallagher. – Stephen nie będzie brał udziału w naszym podcaście i nie akceptujemy ani nie usprawiedliwiamy jego zachowania. Naszym celem jest powrót do wspomnień z lat 90. i podzielenie się najpiękniejszymi wspomnieniami z „Siódmego nieba” – dodała Rosman.

Przypomnijmy, że Stephen Collins w latach 1996–2007 wcielał się w pastora Erica Camdena, a w 2005 i 2006 roku (wspólnie z Catherine Hicks) był nawet nominowany za swoją rolę do Teen Choice Awards w kategorii „jednostki rodzicielskie telewizji”. Kilka lat później, bo w 2014 roku, wyszedł na jaw wielki skandal z jego udziałem. Serwis TMZ opublikował bowiem fragment zapisu rozmowy aktora z psycholożką, która odbyła się w 2012 roku. Podczas sesji mężczyzna przyznał się do molestowania seksualnego trzech nieletnich.

Aktor miał przez kilka lat z rzędu obnażać się przed krewną swojej żony – dziewczynka miała wówczas 11, 12 oraz 13 lat. Jego następną ofiara miała być mieszkająca po sąsiedzku nastolatka. Finalnie w grudniu 2014 w wywiadzie dla magazynu „People” Collins przyznał się do swojego „niewłaściwego zachowania o charakterze seksualnym z trzema nieletnimi kobietami” w 1973, 1982 i 1994 roku. Choć nigdy nie postawiono mu zarzutów, to on sam dręczony wyrzutami sumienia podobno przeprosił jedną z poszkodowanych.

