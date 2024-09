Tomasz Jakubiak ma rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór. Nagrał wideo dla fanów

W 2022 roku Tomasz Jakubiak zasiadł w jury programu kulinarnego „MasterChef Junior”, zastępując w nim miejsce innego znanego kucharza i restauratora – Mateusza Gesslera. Wcześniej oglądać mogliśmy go w programach takich jak „Sztuka mięsa” czy „Jakubiak rozgryza Polskę”. Gościł on także w programach telewizyjnych jak „Dzień dobry TVN” czy „Pytanie na Śniadanie”. Wydał również kilka książek, w tym „Jakubiak lokalnie” oraz „Z miłości do lokalności. Tradycyjne dania w nowej odsłonie”. Jest autorem felietonów kulinarnych w magazynie „Moje gotowanie” i współpracował z „Food Servive” i newgastro.pl.

Tomasz Jakubiak ma nowotwór. Jest odżywiany pozajelitowo

Jakubiak jest bardzo lubiany przez widzów, szczególnie za swoje żarty i pozytywne podejście do życia. Kucharz ma spore grono fanów na Instagramie, gdzie często pokazuje, jak przyrządzić potrawy. Ostatnio jego widzowie z niepokojem obserwowali, jak Jakubiak traci na wadze. W końcu kucharz postanowił zabrać stanowisko w tej sprawie i przyznał, że choruje na nowotwór. W rozmowie z Dorotą Wellman w „Dzień Dobry TVN” przyznał, że obecnie jest odżywiany pozajelitowo i przechodzi chemioterapię. Potem dodał na Instagramie nagranie, na który tłumaczy, co się z nim działo w ostatnim czasie.

– Jakiś czas temu dowiedziałem się, że choruję na bardzo rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór. Nie chciałem się do tego przyznać, ze względu na to, jak rodzina zaczęła cierpieć, no i po prostu było mi wstyd. Nie wiem, dlaczego, po prostu, jak dziecku było mi wstyd się przyznać, że choruję. Niesamowite, co choroba potrafi robić w głowie. Teraz do tego dojrzałem, staję przed wami i mówię: tak, kochani, mam nowotwór – powiedział.

Uwielbiany polski kucharz ma raka. „Zaczynam największy challenge w moim życiu”

Dodał, że ma nadzieje, że nie zniknie z mediów społecznościowych i że pojawi się w kolejnym „MasterChefie”. – Tym samym zaczynam największy challenge w moim życiu, czyli walkę z tym nowotworem, która pewnie będzie długa, ale mam nadzieję, że jak najlepiej się skończy. Mam nadzieję, że nie zniknę z mediów, że wystąpię w kolejnym „Masterchef”, że stanę na nogi, nabiorę sił, że trochę nabiorę masy. I dalej będę was rozśmieszał z ekranu, dalej będę się dzielił swoimi kulinarnymi doświadczeniami i opowiadał, jak bardzo kocham jedzenie, bo przecież to jest moja główna siła napędowa – podkreślił.

