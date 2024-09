Maciej Orłoś apeluje do polityków prawicy. „To naprawdę nie jest ten moment”

Po zmianie władzy Maciej Orłoś wrócił do pracy w Telewizji Polskiej po kilku latach przerwy i znów jest gospodarzem „Teleexpressu”, a niebawem na antenę trafi też jego program „Daję słowo”. Równocześnie dziennikarz prowadzi swój kanał na YouTube i aktywnie komentuje w mediach społecznościowych bieżące wydarzenia. Teraz zrobił to po raz kolejny i zaskoczył internautów mocnymi słowami.

Maciej Orłoś o TV Republika w czasie powodzi

Od kilku dni południe Polski mierzy się z wielkimi powodziami, w wyniku których niezliczone rodziny w Polsce zmagają się z utratą domów i mienia. Ta dramatyczna sytuacja wymaga solidarności i wsparcia, tymczasem zdaniem Macieja Orłosia niektórzy wykorzystują ją do walki z obecnym rządem i pogłębiania konfliktów oraz licznych nieporozumień. Z tego względu prezenter w mocnych słowach skrytykował Telewizję Republika. Śledząc podawane przez nią informację, zarzucił jej przedstawianie działań rządu w kontekście powodzi w sposób nieetyczny i manipulacyjny.

„Manipulacje polityków prawej strony, wykorzystywanie powodzi do celów politycznych, cyniczna gra — straszne to jest. Manipulacje, chamstwo, kłamstwa, łajdactwa — przymiotników jest sporo TV Republika. Czy oni naprawdę uważają, że to ma cokolwiek wspólnego z dziennikarstwem? To zwykła ordynarna, podła szczujnia” – napisał w serwisie X (dawnym Twitterze) Maciej Orłoś.

Dziennikarz TVP w mediach społecznościowych zaapelował również do polityków, by nie wykorzystywali tematu powodzi do walki z rządem, lecz skupili się na wspólnym działaniu. – Apeluję do polityków, zwłaszcza do polityków prawej strony, żeby przestali wykorzystywać tę dramatyczną sytuację do realizacji własnych celów politycznych, do jątrzenia i dalszego dzielenia nas, Polaków. Dotyczy to również redakcji pewnych stacji telewizyjnych, związanych z politykami prawej strony, bo one też jątrzą, też zieją nienawiścią, one też manipulują. Nie róbcie tego! To naprawdę nie jest ten moment – dodał Maciej Orłoś.

