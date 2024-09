Piotr Gąsowski załamany po stracie bliskiej osoby. „Nie zdążyłem się pożegnać”

Dopiero co informowaliśmy, że Majka Jeżowska jest w żałobie po śmierci swojego byłego partnera, z którym spędziła 21 lat życia. Wokalistka przyznała, że jej serce pęka z bólu. Teraz okazało się, że odejście mężczyzny nie tylko ją poruszyło. Zrozpaczeni są również Hanna Śleszyńska, Anna Głogowska, a także Piotr Głogowski.

Piotr Głogowski o śmierci przyjaciela

Dariusz Staśkiewicz zmarł we wtorek 17 września. Mężczyzna aż od ponad 30 lat był bliskim przyjacielem Piotra Gąsowskiego. Darek, zwany „Żukiem”, był menagerem aktora, traktowanym jakO członek rodziny. To on organizował koncerty, zagraniczne trasy dla „Gąsa”, Hanny Śleszyńskiej, Roberta Rozmusa i wielu innych znanych aktorów. Zajmował się też produkcją spektakli i rozrywkowych imprez.

Teraz Piotr Gąsowski pożegnał swojego przyjaciela w niezwykle poruszającym wpisie. „Wczoraj odszedł Darek Staśkiewicz. Nie pisałem wczoraj, musiałem pomilczeć, porozpaczać w ciszy, wypić wódkę za jego duszę z naszymi, wspólnymi kumplami. Dareczku... wiem, że nie lubiłeś rozgłosu. Milczałem też dlatego, iż nie wierzę, że Ciebie nie ma. Obudziłem się dzisiaj i naiwnie sprawdziłem, czy czegoś, ze szpitala mi nie napisałeś. Nie napisałeś... i już nie napiszesz… Ale swoim życiem i sercem napisałeś historię przyjaźni, czasem szorstkiej, ale prawdziwej, historię braterstwa, lojalności, bezinteresowności” – zaczął.

„Byłeś naszym menadżerem, ale to jest drugorzędne w Twoim przypadku... Byłeś dla mnie, przede wszystkim kochanym przyjacielem, przyjacielem moich przyjaciół i pełnoprawnym członkiem naszej Rodziny. Byłeś bardzo dobrym i zawsze, trochę nieodgadnionym Człowiekiem... zawsze gotowym do pomocy, do działania, do wsparcia. Co my teraz, bez Ciebie, Dareczku, zrobimy?” – kontynuował Piotr Gąsowski.

„Odszedłeś tak cichutko, bez histerii, po swojemu. Nie zdążyłem się z Tobą pożegnać, spóźniłem się o parę godzin, ale wiem że usnąłeś spokojnie, otoczony miłością. I już nie cierpisz. Teraz my cierpimy i nie możemy się pogodzić z tym, że Ciebie już z nami nie ma. Bardzo Cię Żuku kochamy i będziemy tęsknić. Wspieramy i przytulamy całą Twoją Rodzinę. Wszystkim należą się słowa współczucia. To dowód na to jak bardzo byłeś dla nas ważny i nam wszystkim potrzebny. Dziękuję Ci Darek, najpiękniej jak umiem za to, że miałem Cię tyle lat. Żegnaj przyjacielu i już o nic się nie martw” – zakończył.

Dariusza Staśkiewicza w osobnych postach pożegnały także Anna Głogowska oraz Hanna Śleszyńska. Wiadomo, że osobami bliskimi mężczyźnie byli także Maciej Dowbor, Michał Milowicz, Janusz Chabior, Joanna Kurowska, Agata Młynarska oraz Katarzyna Skrzynecka.

