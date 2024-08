Legendarny aktor nie żyje. Wojciech Paszkowski miał 64 lata

Informację o śmierci Wojciecha Paszkowskiego podał „Film Polski”. Legendarny polski aktor teatralny i dubbingowy zmarł 23 sierpnia 2024 roku. Wiadomo, że od kilku lat próbował przezwyciężyć problemy zdrowotne.

Kariera i śmierć Wojciecha Paszkowskiego

Wojciech Paszkowski urodził się 28 lutego 1960 roku w Warszawie. Wiadomo, że ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, a swój debiut sceniczny zaliczył w wieku 24 lat, kiedy pojawił się w "Złym zachowaniu" w choreografii Janusza Józefowicza i reżyserii Andrzeja Strzeleckiego w warszawskim Teatrze Powszechnym. W kolejnych latach współpracował także z teatrami Ateneum, Estrady Stołecznej, Rampa na Targówku i Muzycznym „Roma”.

Zdarzyło mu się także występować w serialach. Wojciech Paszkowski pojawił się w takich tytułach, jak „Na dobre i na złe”, „Klan”, „Plebania”, „Mrok”, „Ojciec Mateusz”, „M jak miłość” czy „Król przedmieścia”. Zagrał także pianistę w fabularnej produkcji „Bodo”, a także starszego aspiranta Stefana Makowskiego w „Facetach do wzięcia”. Co więcej, znalazł się w obsadzie kilku filmów, chociażby „Czarodziej z harlemu” czy „Trois couleurs. Blanc”.

Największe dokonania Wojciech Paszkowski miał jednak w dubbingu. Podkładał głos chociażby pod Doktora Dundersztyca („Fineasz i Ferb”), Andy'ego Andresona („Świat według Ludwiczka”), Mike’a Wazowskiego („Potwory i Spółka”), Maurice’a („Pingwiny z Madagaskaru”, „Madagaskar”) czy pana Pinga („Kung Fu Panda”). Jego głos mieli także: trzy świnki w „Shreku”, Lefou z „Pięknej i Bestii”, Kurczak z „Krowy i Kurczaka”, Puffin z „Księżniczki Łabędzi” oraz Juliusz Cezar w filmie „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra”. Pracował też przy dubbingu filmów „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, „Madagaskar” czy „Alvin i wiewiórki”.

Wiadomo, że Wojciech Paszkowski od kilku lat zmagał się z problemami zdrowotnymi. Aktor w 2018 roku przeszedł udar mózgu, natomiast w 2022 roku kolejny. W grudniu 2023 roku w sieci pisał: „Żyję już rok po rozległym drugim udarze. Pierwszy to był delikatesik. Z tego drugiego to cudem się wywinąłem, ale mam poudarową padaczkę. Leczę i skonsultowałem to z neurologiem. Biorę leki i jest ok, ale miesiąc temu były dwa napady”.

