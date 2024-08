Aktor „Świata według Kiepskich” nie żyje. Bogusław Danielewski miał 96 lat

Bogusław Danielewski zmarł w piątek 16 sierpnia w wieku 96 lat. O jego śmierci poinformował Teatr Polski we Wrocławiu, a także wrocławska redaktorka Małgorzata Wieliczko. „Przed dwoma tygodniami odeszła Pani Janina, ukochana Żona Pana Bogusława. Oboje przeżyli ze sobą wiele lat, ale wygląda na to, że żyć bez siebie nie mogli… Niech spoczywają w spokoju” – ujawniła.

Kariera i śmierć Bogusława Danielewskiego

Bogusław Danielewski urodził się 16 kwietnia 1928 roku w Gdyni. Swoją artystyczną karierę rozpoczął na scenie Estrady Bałtyckiej i Państwowego Teatru Wybrzeże w Gdańsku w latach 1948-1949. Następnie przeniósł się do Teatru Młodego Widza we Wrocławiu, gdzie występował w latach 1949-1953. W 1951 roku z kolei zdał aktorski egzamin eksternistyczny, a rok później dołączył do Państwowych Teatrów Dramatycznych we Wrocławiu (które już funkcjonują pod nazwą „Teatr Polski we Wrocławiu”), z jakimi związał się już na stałe.

To on, wraz z Henrykiem Tomaszewskim i Andrzejem Barskim, w 1956 roku utworzył pierwsze kierownictwo artystyczne Studia Pantomimy przy Państwowych Teatrach Dramatycznych we Wrocławiu, które dziś znane jest jako Wrocławski Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego. W późniejszych latach był także wykładowcą w Studium Aktorskim przy Teatrze Polskim we Wrocławiu oraz przez ponad 20 lat prowadził działalność pedagogiczną na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Bogusław Danielewski w swoim dorobku miał ponad sto ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Wyreżyserował również kilkanaście przedstawień dramatycznych i muzycznych. Na ekranie zadebiutował w 1959 roku rolą kelnera w filmie „Wspólny pokój” w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Widzowie mogli oglądać go również w takich produkcjach jak: „Świat według Kiepskich”, „Pierwsza miłość”, „Na kłopoty Bednarski”, „Jak być kochaną”, „Baryton”, „Konsul” i „Rdza”.

Danielewski kreował role w ponad 20 spektaklach Teatru Telewizji i ośmiu słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Wiadomo, że w ciągu swojej kariery otrzymał wiele nagród i wyróżnień za osiągnięcia artystyczne, natomiast za swoje zasługi dla kultury został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz w 2006 roku Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jego pogrzeb odbędzie się 21 sierpnia 2024 roku o 12:00 w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej przy ul. Tatarakowej na Strachocinie we Wrocławiu, a następnie na cmentarzu parafialnym przy ul. Chałupniczej na Swojczycach.

