Andrzej Grabowski zrujnował się w trakcie rozwodu. „Sprzedałem, co mogłem”

Andrzej Grabowski pozostaje jednym z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych polskich aktorów. Choć jego karierę i życie zawodowe można uznać za niezwykle udane, miał nieco mniej szczęścia w prywatnych sytuacjach. Gwiazdor „Świata według Kiepskich” się dwukrotnie rozwodził. Podczas jednego z rozstań stracił prawdziwą fortunę.

Andrzej Grabowski stracił majątek

Swoją pierwszą miłość Andrzej Grabowski poznał zanim jeszcze zaczął rozwijać swoją karierę. Zakochał się w koleżance z krakowskiej akademii teatralnej i szybko założył z nią rodzinę. Owocami związku z Anną Tomaszewską były dwie córki, Zuzanna i Katarzyna. Byli małżeństwem przez 26 lat, aż w 2008 roku aktorka wystąpiła o rozwód, ponieważ bohatera „Świata według Kiepskich” zbyt często nie było w domu.

Rok później artysta ponownie wziął ślub – tym razem z młodszą od siebie o 18 lat charakteryzatorką filmową. Z Anitą Kruszewską spędził niespełna dekadę i rozstali się w konflikcie, a ich rozprawa rozwodowa trwała zaledwie 15 minut. – Cieszę się, że już mam to za sobą. (...) Rozwód to porażka, a z porażek nikt się nie cieszy. Nie mam jednak wątpliwości, że w naszym przypadku był on jedynym rozwiązaniem — mówiła wtedy Anita Kruszewska w rozmowie z „Twoim Imperium”.

Wiadomo jednak, że małżonkowie stoczyli walkę o majątek. Andrzej Grabowski zdradził w rozmowie z Żurnalistą, że musiał przelać na konto byłej partnerki bajońską sumę. – Rozwód był drogi. (...) Ostatecznie tytułem podziału majątku przelałem na konto byłej żony 1 mln 250 tys. złotych. Nie miałem takiej kwoty w gotówce, pożyczałem pieniądze i sprzedałem, co mogłem. (...) To była ulga. Ulga, że w końcu się to skończy. I skończyło. (...) Owszem, tyle kosztuje ten koniec. Drogi koniec — wyjawił Grabowski.

