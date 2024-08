Krzysztof Stanowski kpi z polskiej autorki. Jej wideo wywołało burzę

Blanka Lipińska, znana w Polsce autorka serii „365 dni”, w czwartek 15 sierpnia wyraziła swoją frustrację na panujące w stolicy zwyczaje, dotyczące obchodów Święta Wojska Polskiego. Nagrała relację na Instagramie, w której przestrzegając przez korkiem, narzekała na to, że zamiast 20 minut, będzie jechać do domu ponad godzinę, ponieważ „trzeba defilować przez środek miasta".

„Nagrywam to story 7 raz, bo za każdym razem kończyło się tym, że zaczynałam tak bluzgać, że musiałam usunąć. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek z was planował jechać ulicą Czerniakowską, to chciałabym powiedzieć, że jest ze wszystkich stron zamknięta. Jeżeli na przykład, tak, jak ja, nie daj Boże, traficie pod stadion Legii, to się stamtąd nie wydostaniecie przez dobre 40 minut. 30 czy 40 minut temu powiedziałam wam, że za 20 minut będę w domu. Będę w domu za godzinę, tak mi pokazuje nawigacja. Bo jest Święto Wojska Polskiego i przecież trzeba defilować przez środek miasta. Mówię wam to tylko dlatego, żebyście się nie wjeb*** tak, jak ja. Google już się zaktualizowały i widzą te wszystkie zamknięcia” – relacjonuje autorka w wideo, które dzisiaj szeroko komentowane jest mediach społecznościowych.

twitter

Krzysztof Stanowski kpi z Blanki Lipińskiej. „Powtarzam – ona jest bardzo znana”

Jedną z osób, które postanowiły zabrać głos w tej sprawie jest twórca Kanału Zero. Krzysztof Stanowski we wpisie na portalu X kpił ze słów Lipińskiej.

„Czy pani Blanka nie mogła po prostu powiedzieć, że jest bardzo znana, a wtedy czołgi by zjechały na bok, a ona pognałaby środkiem do swojego apartamentu? Przecież nie zakłóciłoby to defilady jakoś znacząco, a ona – powtarzam – jest bardzo znana” – napisał. „W ogóle wyobraźcie sobie... Przychodzicie z rodzinami i ustawiacie się wzdłuż trasy, żeby pomachać Blance Lipińskiej podczas jej przejazdu, a tu nagle czołgi” – dodał w kolejnym poście.

Krytykę wobec wideo Lipińskiej wyrazili także internauci. Część osób dopytywała, kim ona jest, inni pisali, że po swoich książkach i ich filmowych adaptacjach i tak już nie pogorszy swojego wizerunku.

Czytaj też:

Korwin Piotrowska o Stanowskim: Nie siedzi zadowolony na dupsku, w chwale zakurzonych statuetek Grand PressCzytaj też:

Tak Stanowski ośmieszył Stonogę. Wiemy, jak wyglądały kulisy akcji