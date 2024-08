Marianna Schreiber: Byłam molestowana w wojsku. Jest odpowiedź Sił Zbrojnych

O Mariannie Schreiber głośno zrobiło się kilka lat temu po jej udziale w „Top Model”, gdy na jaw wyszło, że jest żoną polityka PiS-u Łukasza Schreibera. Niedawno celebrytka rozstała się z mężem, zaczęła walczyć we freak fightach i wstąpiła do Wojska Polskiego. Schreiber niemal codziennie publikuje materiały w swoich mediach społecznościowych, gdzie przybywa jej fanów. Na Instagramie, gdzie jej profil śledzi ponad 111 tys. osób, zamieściła w środę 7 sierpnia oświadczenie, w którym ujawniła, że padła ofiarą molestowania w szeregach formacji.

Marianna Schreiber: Byłam molestowana w wojsku

Wygląda na to, że do ujawnienia sprawy Schreiber przekonał fakt, że zasugerowano jej w jednostce odejście, ze względu na publikowane przez nią w internecie treści. Stwierdziła, że ona sama nie chce dłużej być w wojsku, w którym – jak wyznała – jeden z jej przełożonych „próbował zaciągnąć ją do łóżka”.

„Szczerze? W wojsku, które gardzi takimi wartościami, jak Bóg, Honor, Ojczyzna, to nie mam zamiaru służyć ani dnia dłużej. W takim wojsku, w którym jeden z twoich przełożonych chce cię zaciągnąć do łóżka, robiąc ordynarne uwagi dotyczące twojego wyglądu i wykorzystując swój stosunek służbowy. Jeżeli myślicie, że takie przypadki molestowania nie mają miejsca w wojsku, to się mylicie. Sama byłam tego ofiarą. W wojsku zakazane jest wynosić wszelkie informacje «na zewnątrz», dlatego do tej pory bałam się o tym mówić” – zaznaczyła.

Co więcej, Marianna Schreiber podkreśliła, że sprawę skieruje do Prokuratury i sądu wojskowego. „Tak, jak walczyłabym z wrogiem w obliczu wojny, tak będę walczyć z całym tym wojskowym betonem, o to, żebym w dalszym ciągu, mogła dumnie nosić, najpiękniejszy mundur... Najpiękniejszy, bo polski. Prokuratura i sąd wojskowy niedługo mnie poznają” – dodała.

Wojsko Polskie reaguje na zarzuty Marianny Schreiber dotyczące molestowania

W odpowiedzi na informacje przekazane przez Schreiber przedstawiciele Wojska Polskiego wydali oświadczenie.

„Potwierdzamy, że Pani Marianna Schreiber została zwolniona z Terytorialnej Służby Wojskowej. Aktualnie trwa proces rozliczenia z jednostką wojskową. W odniesieniu do informacji zawartych w oświadczeniu Pani Marianny Schreiber zamieszczonym na portalu X informujemy, że od początku istnienia 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej w oparciu o formułowane przez Panią zarzuty, nie były prowadzone jakiekolwiek w tym zakresie postępowania, ani nie było żadnego w tym przedmiocie zgłoszenia skierowanego do dowódcy 18SBOT, mężów zaufania czy pełnomocnika ds. wojskowej służby kobiet” – czytamy.

Dlaczego Marianna Schreiber została zwolniona z WOT? Znamy powody

Przedstawiciele Sił Zbrojnych podali także temat aktywności medialnej celebrytki. „Co do aktywności medialnej Pani Schreiber sprawa publikacji materiałów, na których były utrwalone przypadki łamania regulaminu przez żołnierza była poruszana na wcześniejszej rozmowie dyscyplinującej. Miało to również związek ze złamaniem wytycznych Dowódcy WOT dotyczących aktywności w mediach społecznościowych obowiązujących wszystkich żołnierzy” – czytamy.

