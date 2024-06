Nicola z „Rolnik szuka żony” powiększyła usta, a w sieci rozpętała się burza. „I po co?”, „Następna!”

Nicola to bardzo lubiana uczestniczka 10. edycji programu TVP „Rolnik szuka żony”. Przez długi czas widzowie bardzo współczuli kobiecie, ze względu na to, jak potraktował ją rolnik Dariusz.

Widzowie czekali na „happy end”, który nie nadszedł. W finale Nicola opowiedziała o rozstaniu z mężczyzną, zapewniając, że nie odbyło się ono w przyjaznej atmosferze. Rolnik z kolei stwierdził, że „straciła w jego oczach przy bliższym poznaniu”.

– Zachowywała się jak dziecko. Nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu. Dla mnie to jest nie do zaakceptowania – powiedział.

Po słowach rolnika w sieci rozpętała się burza. Po hejcie, Dariusz postanowił wycofać się z social mediów. „Proszę mi uwierzyć, że to, co zostało pokazane w waszych odbiornikach, jest to zaledwie procent tego, co było nagrane i co przeżyliśmy wspólnie z ekipą produkcyjną. W wielu momentach naprawdę wyglądało to dużo inaczej, jak zostało pokazane” – twierdził.

Nicole z „Rolnik szuka żony” powiększyła usta

Nicole mimo burzliwego zakończenia relacji z Dariuszem, jest teraz bardzo popularna w sieci – jej profil na Instagramie śledzi prawie 70 tysięcy osób. Jednym z ostatnich postów zdenerwowała jednak część swoich fanów. Wszystko przez reklamę kliniki, w której postanowiła powiększyć sobie usta.

„Chciałam, aby efekt był bardzo naturalny i taki udało się uzyskać. Jestem bardzo zadowolona. Czeka mnie jeszcze zabieg na wywinięcie górnej wargi, także obserwujcie” – stwierdziła.

Od razu pod postem zaroiło się od komentarzy niezadowolonych internautów, którzy mieli wiele opinii na temat wyglądu kobiety i postanowili się nimi podzielić. „Następna, ktora chce dorównać wszystkim plastikom”; „Jesteś tak ładna naturalnie, że nie potrzebujesz ŻADNYCH sztucznych upiększaczy”; „Bez tego wyglądałaś cudownie”; „Mogła nie pokazywać i pewnie nikt by się nie zorientował. Chciała się tym podzielić to się odezwali komentatorzy”; „I po co takie zabiegi? Wcale to nie jest takie super” – pisali internauci.

