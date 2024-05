Michelle Obama na spotkaniu w Polsce. „Chciałam mieć realny wpływ”

Już kilka miesięcy temu polskie media rozpisywały się na temat spotkania z Michelle Obamą i zawrotnych kwot, które trzeba za nie zapłacić. W końcu owe wydarzenie doszło do skutku i w czwartek 16 maja żona Baracka Obamy stanęła na poznańskiej scenie podczas kongresu Impact'24. Już na 30 minut przed wystąpieniem byłej pierwszej damy USA przed wejściem ustawiły się tłumy. Już wtedy było wiadomo, iż nie każdy chętny będzie mógł jej wysłuchać na żywo.

Michelle Obama dała wystąpienie w Polsce

Bez wątpienia kongres Impact'24, to jedno z najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dotyczy m.in. tematów gospodarczych i innowacji technologicznych, a w tym roku brało w nim udział ponad 6 tys. osób. Na wydarzeniu przemawiało wiele znanych i szanowanych osób, m.in. postępowa liderka i była premier Finlandii Sanna Marin czy reżyser Jesse Einsenberg, jednak to Michelle Obama przyciągnęła największe tłumy.

Podczas swojego wystąpienia była pierwsza dama USA nie szczędziła słów krytyki wobec ważnego dla amerykańskiego gospodarki przemysłu. Żona Baracka Obamy mówiła, że spowodował „absolutną pandemię otyłości”. – Musimy zwracać znacznie większą uwagę na dietę swoich dzieci, tak by były one zdrowe. Przemysł żywieniowy pogrywa sobie z dietą dzieci, robią to dla pieniędzy – tłumaczyła.

– Nie chciałam być sloganową pierwszą damą. Musiałam zacząć działać i mieć na coś wpływ. Dlatego wzięłam się za pomoc dzieciom z problemami. W ciągu 8 lat zmieniliśmy standardy żywieniowe dla szkół, zmniejszyliśmy ilość cukru w przekąskach – mówiła Michelle Obama.

W dalszej części swojego wykładu 60-latka wspomniała też o wydarzeniach z czasów, kiedy jej mąż nie był jeszcze prezydentem USA. – Miałam dobre stopnie. Poszłam na dobrą uczelnię. Nie zastanawiałam się jednak nigdy, kim jestem – opowiadała. Mówiła też, jak poznała Baracka Obamę. – Był bardzo inteligentny, uznawano go za jednego z najlepszych studentów na Harvardzie. Zakochałam się z nim – wyznała. Co więcej, zdradziła, że nigdy nie chciała być prawniczką, ale swoje umiejętności strategicznego myślenia przeniosła na swoją rolę pierwszej damy Stanów Zjednoczonych.

Wiadomo, że wśród osób, którym udało się wysłuchać Michelle Obamy na żywo była Magda Mołek. Była dziennikarka TVN przed tym, jak była pierwsza dama USA wyszła na scenę nagrała krótki filmik na temat tego, jakie obostrzenia towarzyszyły spotkaniu. – Bardzo chciałam wam pokazać dzisiaj moje spotkanie z Michelle Obamą – to znaczy ja na widowni, ona na scenie – ale się okazuje, jak w każdej profesjonalnej sytuacji, że nie można używać telefonów komórkowych i już niczego Wam nie pokażę – mówiła.

