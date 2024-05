Monika Olejnik zdradziła, co pomaga jej w walce z rakiem. „Bywamy silniejsi od bólu”

67-letnia Monika Olejnik walczy z nowotworem piersi, o czym poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych 12 maja. Dziennikarka TVN przyznała, że jest już po operacji i czuje się dobrze. Jednocześnie zaapelowała o to, aby ludzie się badali, przekonując, że wczesne wykrycie nowotworu może uratować życie.

Wzruszające wpisy pod postami Moniki Olejnik

Już dwa dni później dziennikarka pojawiła się na antenie „Kropki nad i” w TVN24. Na końcu rozmowy, zwróciła się do widzów i nie ukrywała wzruszenia. Media społecznościowe Olejnik zalały bowiem tysiące komentarzy od jej fanów, a także ludzi, którzy również zmagają się z chorobą nowotworową i przechodzą, podobnie, jak ona operacje.

„Pani Moniko dużo zdrowia i siły. Jest Pani prawdziwą inspiracją dla młodych ludzi”; „Pani Moniko, ja z tego wyszlam, Pani z tego wyjdzie”; „Rozjedziesz go jak polityków w studiu”; „Pani to jest twarda sztuka, nie mam żadnych wątpliwości kto tą walkę wygra” – pisali internauci.

Olejnik mogła też liczyć na wsparcie wielu polskich gwiazd. „Kto ma z tym wygrać, jak nie Ty?” – pytała Karolina Korwin-Piotrowska. „Monika! Wracaj do zdrowia i do nas! Czekamy na Ciebie! Ja szczególnie w teatrze, będę Cię mobilizować!” – podkreśliła Małgorzata Kożuchowska. „Monika wiesz że możesz na mnie liczyć. Kobiety siłą zmianą my. Bądź zdrowa” – napisała Omenaa Mensah. „Masz siłę, masz wiedzę, masz kochające wsparcie. Z takimi jak Ty nawet rak nie powinien zadzierać. Zdrowiej” – życzyła Małgorzata Rozenek-Majdan.

Monika Olejnik zdradziła, co pomaga jej w walce z rakiem

We wtorek 14 maja Olejnik dodała kolejny post w mediach społeczościowych, w którym poinformowała, że otrzymuje od ludzi setki wiadomości o tym, że zapisali się na badania i przyznała, że to dla niej „najpiękniejszy prezent”. Podzieliła się też fotkami sprzed operacji i przekazała, że to systematyczność w sporcie, bardzo pomogła jej być silniejszą od bólu.

„Przed operacją, gdzieś pomiędzy kolejnymi badaniami i diagnozami przeszliśmy Zatokę Poetów (zdjęcie 1). Dzisiaj wspominając, czuję jak ważne są dla mnie systematyczne treningi od ponad 20-u lat. Aktywność sportowa wiele uczy i dzięki temu, bywamy potem silniejsi od bólu – na szczęście” – napisała Monika Olejnik.

