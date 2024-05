Syn Sylwii Peretti obchodziłby urodziny. Opublikowała wzruszający post

Nie minął jeszcze rok od tragicznej śmierci Sylwii Peretti. Patryk zginął w wypadku samochodowym w lipcu ubiegłego roku w wieku zaledwie 24 lat. Celebrytka, która zasłynęła dzięki udziałowi w programie TTV pt. „Królowe życia”, nadal nie może się pogodzić ze śmiercią jedynego dziecka. Szczególnie źle znosi to przy okazji większych wydarzeń, jak święta czy rocznica urodzin Patryka, który 12 maja 2024 roku obchodziłby kolejne urodziny.

Sylwia Peretti o urodzinach syna

Patryk Peretti zginął w wypadku samochodowym w nocy z 14 na 15 lipca ubiegłego roku. Razem z nim w aucie znajdowało się trzech innych mężczyzn. Wszyscy ponieśli śmierć na miejscu. Niestety w toku śledztwa okazało się, że kierujący pojazdem syn bohaterki „Królowych życia” był pod wpływem alkoholu – miał 2,3 promila we krwi i 2,6 promila w moczu, jak donosił „Fakt”.

– Dziś cała wina spada na mnie. Nazywana jestem matką mordercy i na moich barkach kładziona jest odpowiedzialność za to, że samochód roztrzaskał się, bo mój dorosły syn był pod wpływem alkoholu. Oddałabym całe swoje życie, żeby cofnąć czas, ale nie mogę – mówiła w wywiadzie dla „Vivy!”.

Minęło wiele miesięcy, lecz Sylwia Peretti cały czas przeżywa żałobę. Choć zniknęła z mediów i życia publicznego, to na Instagramie zdarza jej się zabierać głos i publikować posty upamiętniające syna. Równocześnie stara się normalnie funkcjonować i powoli wracać do codziennego trybu życia. Nieustannie wspiera ją w tym małżonek Łukasz, jednak nie jest to łatwe – szczególnie w takie dni, jak niedziela 12 maja 2024 roku. To właśnie tego dnia Patryk Peretti obchodziłby swoje 25. urodziny. Z tego powodu celebrytka opublikowała w sieci wzruszający post.

„Znając Patryka, mam w sercu głęboką nadzieję, że tam gdzie jest, robi jak zawsze najlepsze urodzinowe burgery z jajkiem na miękko i świętuje urodzinowy dzień... Synek, nie słyszę, co mówisz, ale widzę, co robisz. Jesteś tak namacalny, tak bardzo wyczuwalny, że mogłabym cię dotknąć z zamkniętymi oczami. «Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu», nabrało innego znaczenia. Jak daleko sięga granica niemożliwego? Nie zrozumie tych słów ten, kto nie stracił najważniejszej osoby” – zaczęła Sylwia Peretti.

W dalszej części swojego wpisu celebrytka wyznała, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż syn nie chciałby, by się poddała. „Wiem, że jesteś przy mnie i bez przerwy upominasz, mówiąc: «Mamuśka, zawsze mówiłaś, że damy radę, przecież ty nie możesz się poddać!» – dźwięczą mi te słowa, jak mantra. Tak bardzo chcesz, żebym się jak zawsze pozbierała i zrobiła tutaj jeszcze coś ważnego... ale jak, skoro w moim świecie nagle, tak pusto zrobiło się bez Ciebie? Jak bardzo można być niegotowym na życie, które nadeszło? Wiem, że nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać, że nic nie daje radości, że zabrakło nadziei. Jedyne na co teraz czekam, to spotkanie z Tobą” – kontynuowała.

W ten wyjątkowy dzień Peretti złożyła również obietnicę zmarłemu Patrykowi. „Chodzę jak we mgle, nie widzę tego świata i po omacku trwam oczekując kolejnego dnia, bo wiem, że on zbliża mnie do Ciebie. Jestem tak strasznie zmęczona brakiem Ciebie. Urodzinowo obiecuję Ci, że będę dbać o moje jedno skrzydło, by jak już się spotkamy, nierozerwalnie połączymy się w jedno i jak dawniej, razem, poszybujemy ku dobremu. Kocham cię Synek! 12.05.1999 godz.7.25. Tylko ta data dla mnie istnieje” – podsumowała.

