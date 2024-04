Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki. Internauci miażdżą jej nowy projekt

Po tym, jak Małgorzata Rozenek-Majdan w zeszłym roku została zwolniona z funkcji prowadzącej „Dzień Dobry TVN”, przez jakiś czas nie była obecna w telewizji. Wiadomo było jednak, że prezenterka przygotowuje się do nowego formatu, w którym będzie rywalizować z mężczyznami. Owy program miał już swoją premierę na antenie. Reakcje jego widzów zaskakują.

„Pokonaj mnie, jeśli potrafisz” w TVN

W programie „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz” Małgorzata Rozenek-Majdan podejmuje się wyzwań, które rzucają jej mężczyźni stający się jednocześnie jej rywalami. Zarówno celebrytka, jak i jej przeciwnicy, mają zaledwie cztery tygodnie na przygotowanie się do ekstremalnego i nowego dla nich zadania. By przygotować się do formatu, podobno prezenterka w ciągu ostatnich miesięcy starała się funkcjonować jak profesjonalny sportowiec.

We wtorkowy wieczór 23 kwietnia na antenie TVN został wyemitowany drugi odcinek produkcji, w którym prezenterka zmierzyła się z Łukaszem Kadziewiczem. Siatkarz wyzwał celebrytkę na pojedynek we wspinaczce na 250-metrowy komin. Choć finalnie Rozenek-Majdan zwyciężyła, widać było, że towarzyszą jej ogromne emocje.

W pewnym momencie nawet puściły jej nerwy. Kiedy operator kamery próbował ją zachęcić do wykonania zadania, mówiąc: „To jest lepsze od seksu!”, gwiazda TVN rzuciła odpowiedź, która mogła wprowadzić widzów w konsternację. – Ty chyba nie próbowałeś z moim mężem. Byłbyś jedyny, k***a, w tym kraju, ale to niemożliwe, żeby to było lepsze – stwierdziła.

Internauci o nowym programie Rozenek-Majdan

Wydaje się jednak, że nawet naturalnymi reakcjami nie zdołała do siebie przekonać wszystkich widzów. Choć zdarzają się pozytywne komentarze, jak: „Pani Małgosiu podziwiam bardzo. Oglądam, stresuje się i wzruszam, więc nie wyobrażam sobie tego przechodzić na żywo. Brawo”, wiele osób nie szczędzi słów krytyki. Internauci twierdzą: „Byłam bardzo ciekawa tego programu, ale niestety nie da się obejrzeć drugiego odcinka do końca. Taki nudny... Wielki szacunek dla pani za odwagę i ogrom włożonej pracy, ale oglądać się tego nie da” czy „Mało tych pozytywnych komentarzy. Z całym szacunkiem, ale ten program jest słaby. Przykro mi. Wiem, że Pani dużo w niego włożyła, ale niestety klapa”.

Z negatywnymi opiniami spotkała się także najnowsza okładka „Vivy!”, na której zagościła Małgorzata Rozenek-Majdan. Pod postem magazynu na Instagramie czytamy: „Bardzo nieciekawa sesja, a jej bohaterka jeszcze bardziej”, „Żałosna, wszystko robi, by być na siłę w tym show-biznesie” czy „Antyreklamą do zakupu gazety jest już ta okładka”.

Pod zdjęciami wywiązała się dynamiczna dyskusja, gdyż wiele osób wzięło w obronę gwiazdę TVN. Fani pisali: „Ludzie są jednak strasznie podli w tych dzisiejszych czasach. Wszyscy mają się niby za takich wykształconych i inteligentnych ludzi, a takie pojęcie, jak szacunek, jest dla większości obce”, „Kobieta ma ciało piękne, wysportowane w tym wieku i same sukcesy, kasę, rodzinę... O, to za dużo, trzeba jej dokopać”, „Jest pracowita i wytrwała. Zawiść ludzka jest okropna” oraz „Kobieta niezwykle inspirująca w konsekwencji, rzetelności i wytrwałości. Wzór”.

instagramCzytaj też:

Fani podzieleni po nowym programie Małgorzaty Rozenek-Majdan. „Nie daje rady”Czytaj też:

Rozenek-Majdan wskazała polityka, z którym poszłaby na kolację. Nie wahała sięCzytaj też:

Rozenek-Majdan mówi o swoim nowym programie. „Nie mogę się doczekać”

SheO Awards 2024 to event o kobietach i dla kobiet

27 maja redakcja „Wprost” po raz kolejny doceni inspirujące kobiety,

które mają w sobie nieskończone pokłady odwagi i determinacji



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ