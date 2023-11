ASAP Rocky stanie przed sądem. Grozi mu nawet kilkanaście lat więzienia

ASAP Rocky od lat miewa problemy z prawem. Kiedy w lipcu 2019 roku koncertował w Sztokholmie, wdał się w bójkę. Choć kilka dni później miał wystąpić na Open’erze w Gdyni, nie dojechał na miejsce, ponieważ został zatrzymany przez szwedzką policję. Został wówczas skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Teraz grozi mu zdecydowanie surowsza kara.

Rakim Mayers miał napaść z bronią na kolegę

O sprawie sądowej z udziałem gwiazdora głośno było już w kwietniu 2022 roku, kiedy to ASAP Rocky został aresztowany na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. Raper wysiadał wówczas z prywatnego samolotu, którym przyleciał z Barbadosu, gdzie spędzał wakacje ze swoją partnerką, Rihanną. Wiadomo, że obecna przy zatrzymaniu piosenkarka była wtedy w zaawansowanej ciąży.

Do zdarzenia, przez które trafił do aresztu, miało dojść kilka miesięcy wcześniej, bo 6 listopada 2021 roku przed hotelem w Hollywood. ASAP Rocky, czyli Rakim Mayers, miał oddać strzały w kierunku swojego przyjaciela z dzieciństwa, Terella Ephrona. Jak informowało BBC, raper „zwabił” Ephrona do ciemnego zaułka, gdzie doszło do kłótni, w trakcie której wywiązała się strzelanina. Terell zeznał później policjantom, że partner Rihanny groził mu śmiercią i strzelił do niego 3-4 razy, a jedna z kul drasnęła jego dłoń. Dodał, że doznał otarć na kostkach i innych drobnych obrażeń.

ASAP Rocky odpowie za strzelanie do byłego przyjaciela

W związku z tym wydarzeniem ASAP Rocky pojawił się w poniedziałek 20 listopada w sądzie w Los Angeles. Sędzia M.L. Villar orzekł wówczas, że w sprawie są wystarczające dowody, by móc kontynuować postępowanie karne. Wszystko za sprawą nagrań z kamer monitorujących. Po tym, jak w trakcie rozprawy odtworzono materiał filmowy, na którym widać wyglądającego jak Rocky mężczyznę z bronią, jeden z detektywów z Los Angeles zeznał, że wierzy, iż mężczyzna na nagraniu to raper.

Owego funkcjonariusza przesłuchał również prawnik ASAP Rocky'ego, Joe Tacopina (ten sam, który reprezentował byłego prezydenta Donalda Trumpa w jego nowojorskiej sprawie karnej). Detektyw wyznał wtedy, że na miejscu bójki podczas interwencji policjanci nie znaleźli żadnych łusek po kulach. Nigdy nie znaleziono również broni, z której miały paść strzały. Były przyjaciel rapera, Terell Ephron (znany również jako A$AP Relli), w sądzie utrzymywał jednak, że wrócił na miejsce zdarzenia i sam pozbierał łuski.

Wiadomo, że ASAP Rocky nie przyznaje się do winy. Podczas pierwszego wystąpienia w sądzie, które odbyło się 8 listopada, przedstawiciel muzyka zarzucił Ephronowi, że sfabrykował całą sytuację wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Jeżeli jednak partnerowi Rihanny zostałaby udowodniona napaść z bronią w ręku, to według Shouse California Law Group groziłoby mu od 3 do 12 lat więzienia stanowego.

ASAP Rocky wyszedł na wolność dzięki gigantycznej kaucji