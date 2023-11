Budka Suflera w żałobie. Zmarł Jerzy Bogdanowicz

Jerzy Bogdanowicz zmarł 5 listopada. Informację o śmierci mężczyzny podał najpierw serwis jazzforum.com.pl, a w czwartek 16 listopada wieczorem potwierdził ją Tomasz Zeliszewski. Z wpisu obecnego lidera Budki Suflera dowiadujemy się, że menadżer gwiazd od dawna walczył z chorobą.

„Ze względu na moje marne w tej dziedzinie kompetencje oraz brak czasu nie śledzę każdego dnia oceanu informacji, które pojawiają się w sieci. Dlatego z pewnym opóźnieniem dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci Pana Jurka Bogdanowicza, która nastąpiła 5 listopada po długiej chorobie” — czytamy we wpisie Zeliszewskiego.

Jerzy Bogdanowicz zmarł w swoim mieszkaniu w Warszawie w samotności. Jego pogrzeb odbył się 11 listopada.

Kim był Jerzy Bogdanowicz?

W dalszej części wpisu Zeliszewski wspomina, że Jerzy Bogdanowicz na początku lat 70. na polskim rynku był postacią „na miarę Briana Epsteina”. „Będąc impresario Ewy Demarczyk i Czesława Niemena, w umysłach młodych artystów tamtej epoki był czymś nieosiągalnym. Nigdy nie miałem śmiałości zapytać go, dlaczego my, dlaczego Budka, zwróciła na siebie Jego uwagę” – przyznał.

„Pan Jurek widział w nas coś niezwykłego i wielkiego. Jeżeli mówimy, że redaktor Janiszewski umocował nas na antenie radiowej, to Jerzy Bogdanowicz postawił czterech młodocianych facetów na Polskiej Profesjonalnej Scenie Muzycznej. Nauczył nas ciężkiej pracy. Nauczył nas szacunku do ludzi przed sceną i do tego, co robimy. Wyjaśnił, że artysta w życiu jest skazany nie tylko na brawa. Pokazał zasadzki i ciemne zakamarki tego zawodu. Tłumaczył jak dzieciom różnicę między muzyką a mamoną. Między sztuką a pozorami. Wystarczyło go tylko słuchać… Panie Jurku, nie wiem, co powiedzieć” – skwitował Zeliszewski.

