Nie żyje dyrektor kreatywny słynnej marki. Miał 46 lat

Informację o śmierci projektanta przekazała jego rodzina w oświadczeniu. „Z sercem przepełnionym żalem informujemy o śmierci Davida i zapraszamy wszystkich jego kochanych Przyjaciół na pożegnanie w Casa Funeraria san Siro w Mediolanie w niedzielę, 12 listopada” – napisano na Instagramie Renne'a.

Przyczyna śmierci nie jest znana, ale firma macierzysta Moschino, Aeffe, wspomniała o „nagłej chorobie” i przekazała, że Renne zmarł w piątek w Mediolanie. „The New York Times” pisze, że według źródeł zaznajomionych ze sprawą, przyczyną śmierci był atak serca.

Renne był wcześniej szefem działu odzieży damskiej w Gucci, gdzie pracował przez prawie 20 lat. „Nie ma słów, aby opisać ból, którego doświadczamy w tym dramatycznym czasie” – przekazał prezes Aeffe.

Nominacja Renne'a na stanowisko dyrektora kreatywnego Moschino została ogłoszona w październiku. Projektant miał zadebiutować z pierwszą kolekcją dla Moschino na Milan Fashion Week w lutym.

W momencie nominacji Renne powiedział: „Franco Moschino miał przydomek dla swojego studia projektowego – »la sala giochi«, pokój zabaw. To głęboko we mnie rezonuje: to, co moda – zwłaszcza moda włoska, a przede wszystkim dom Moschino – może osiągnąć dzięki swojej ogromnej mocy, powinno być realizowane z poczuciem zabawy, radości. Z poczucie odkrywania i eksperymentowania”.

