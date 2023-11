Sarah Ferguson opowiedziała o swojej walce z rakiem: Spojrzałam mu w oczy i nie mrugnęłam

Księżna Yorku Sarah Ferguson we wtorek 7 listopada po raz pierwszy od operacji na raka piersi mogła cieszyć się wieczorem spędzonym poza domem. Należąca do brytyjskiej rodziny królewskiej pisarka pojawiła się na otwarciu restauracji The Wolseley w centrum Londynu.

Sarah Ferguson znów uczestniczy w życiu publicznym Londynu

– Zawsze reagowałam na przeciwności losu oraz szczęście tym samym podejściem: krok do przodu i pamiętaj, że cokolwiek się dzieje, jestem szczęściarą, a tak wielu zmaga się z większymi wyzwaniami – mówiła przy okazji, udzielając wywiadu dziennikarzom „The Independent”.

– Czuję się pobłogosławiona, że mogłam spojrzeć rakowi w oczy i nie mrugnąć. Wiem, że jestem szczęściarą, i że nadal chcę cieszyć się życiem – podkreślała. Dodawała, że wspaniale jest znów uczestniczyć w towarzyskim wydarzeniu.

– Jestem tak wdzięczna, że mogę czuć się dobrze i być w dobrym zdrowiu. Jest tak wiele powodów do świętowania i bycia wdzięczną, dlatego wyszłam dzisiaj, by cieszyć się z przyjaciółmi – oświadczyła księżna. Na uroczystości towarzyszyli jej m.in. gwiazdorzy rocka: Nick Mason z Pink Floyd i Nick Rhodes z Duran Duran, a także reżyser popularnej komedii romantycznej „Podkręć jak Beckham”, Gurinder Chadha.

Sarah Ferguson i walka z rakiem

63-letnia księżna Yorku przeszła operację po zdiagnozowaniu u niej raka piersi. Była żona księcia Andrzeja dowiedziała się o chorobie podczas tegorocznego rutynowego badania mammograficznego. Warto pamiętać, że Sarah Ferguson jest patronką organizacji charytatywnej, zajmującej się tą tematyką.

Patronuje Teenage Cancer Trust, fundacji poświęconej opiece onkologicznej wśród nastolatków, a w 2019 roku przemawiała na gali Breast Cancer Foundation. W 2021 roku, podczas wizyty w klinice w Polsce, poruszała m.in. kwestię rekonwalescencji kobiet po mastektomii.

