Maciej Dąbrowski już wrócił do Kanału Sportowego. Internauci grzmią: Niżej upaść chyba się nie da

Przypomnijmy, na początku października 2023 roku Krzysztof Stanowski, który jeszcze wtedy był związany z Kanałem Sportowym poinformował, że youtuber Maciej Dąbrowski, znany też jako Człowiek Warga, nie będzie już współprowadził z nim poniedziałkowego porannego programu.

Przyczyną miał być fakt, że 9 lat wcześniej internetowy twórca na jednym z filmiów podpowiadał innemu youtuberowi – Ravgorowi, wulgarne pytania, które ten potem zadawał nastolatkom w trakcie sondy ulicznej.

– Okazało się, że 9 lat temu wykonał absolutnie skandaliczne nagranie, które miało być żartem, ale jeśli było żartem, to bardzo, bardzo słabym – wyjaśnił w programie "Dziennikarskie zero" na Kanale Sportowym Stanowski.

Maciej Dąbrowski tłumaczy się z materiału sprzed 9 lat

Kiedy materiał został przypomniany w sieci Maciej Dąbrowski przeprosił za swoje zachowanie. "Założenie było takie, żeby pokazać, że cokolwiek hardkorowego/głupiego/nie na miejscu powiesz osobie po drugiej stronie słuchawki – ona ma to powtórzyć. Na zasadzie, że sam byś czegoś takiego nie powiedział. Miał być totalny absurd i hiperbola, a wyszło jak widać – chu***" – stwierdził.

Dalej Człowiek Warga przypomniał, że materiał był nagrywany 9 lat temu i on oraz jego kolega starali się „naginać granice humoru”. „Tutaj ewidentnie ją przekroczyłem. Te żarty się bardzo źle zestarzały, tym bardziej patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce. Owszem, nie jest to prywatne pisanie do jakiegoś dziecka w celu spotkania się, czy innym – nieobyczajnym, tylko otwarty film w publicznym miejscu, niemniej było to po prostu bardzo słabe” – ocenił.

W połowie października niespodziewanie z kanałem sportowym pożegnał się też sam Krzysztof Stanowski, a następnie również Robert Mazurek. Później panowie zasugerowali wspólnie w sieci, że będą tworzyć swój własny, nowy projekt.

Maciej Dąbrowski (Człowiek Warga) wrócił do Kanału Sportowego

Na powrót do Kanału Sportowego Macieja Dąbrowskiego nie trzeba było długo czekać. W czwartek 2 listopada Człowiek Warga pojawił się jako gość formatu „Hejt Park”.

„Nic dziwnego, że Krzysztof uciekł z tonącego statku. Niżej upaść chyba się nie da, najpierw zwalniając osobę, która nakręca programy z 12 latkami o ulubionych pozycjach seksualnych w sposób bardziej niż wulgarny, a potem tego samego »eksperta« zapraszając jako gościa. Wstyd” – komentowała w sieci Marianna Schreiber.

„Sprytny ruch. Gdybyście go nie wyrzucili nie mógłby być gościem”; „Żałosne. Gierki, giereczki, podchody, polityka, patologia. A wystarczyło się po prostu skupić na sporcie”...; „Odcięliście się od niego żeby zaraz z nim robić program?” – pisali inni internauci pod postem o powrocie Dąbrowskiego do formatu.

Tymczasem Kanał Sportowy już zapowiedział też, że Maciej Dąbrowski wraca także do porannego programu. – Uważamy, że są rzeczy, od których nie ma odwrotu, a są takie, za które po prostu nie można płacić całe życie – stwierdził Tomasz Smokowski, zapewniając przy tym, że mówi także w imieniu Michała Pola i Mateusza Borka. – Znamy Maćka nieźle. Wydaje nam się, że jest facetem, który powinien funkcjonować. Nawet nie mówię o tym, że warto dać mu drugą szansę – dodał.

