Jan Wieczorkowski padł ofiarą oszustów. Ostrzega fanów

Instagram stał się w ostatnich latach bardzo popularną platformą. Własny profil w serwisie mają już niemal wszyscy sławni ludzie. Przez to jednak także i gwiazdy są narażone na ataki hakerów i oszustów.

Jan Wieczorkowski ostrzega fanów i wyjaśnia, co się stało z jego Instagramem

Teraz ofiarą takiej inwazji prywatności padł Jan Wieczorkowski. Aktor, znany z takich produkcji jak „U Pana Boga w ogródku”, „Nigdy nie mów nigdy” czy „Sprawiedliwy”, poinformował w sieci, że jego instagramowe konto zostało zhakowane.

„Dobrego dnia Kochani…niestety moje konto zostało zhakowane (druga fota to screen tamtego konta) nie dajcie się nabrać… TO JEST MOJE JEDYNE I PRAWDZIWE KONTO NA INSTApozdrowienia i uściski” – napisał aktor, dodając do posta wspomnianą fotkę swojego poprzedniego konta. Podobną informację Wieczorkowski dodał na swoim IstaStory. „To konto nie jest moje” – podkreślił, dodając screenshot swojego poprzedniego kanału komunikacji z fanami.

instagram

Nowe konto aktora ma już ponad 59 tys. obserwujących. Fani Wieczorkowskiego zwrócili uwagę w komentarzach pod wpisem, że jego poprzedni profil został już zablokowany.

Czytaj też:

QUIZ dla fana polskich telenowel. Pamiętasz te seriale?Czytaj też:

„Zielona granica” Agnieszki Holland zmiażdżona przez SG. „Szkalowanie munduru”