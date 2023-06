Bebe Rexha zaatakowana na scenie. Kuriozalne tłumaczenia sprawcy

Bebe Rexha jest 33-letnią amerykańską piosenkarką, znaną z utworów takich jak „My, Myself & I” z G-Eazym czy „Hey Mama” Davida Guetty. Pisze też piosenki dla największych gwiazd. Stworzyła m.in. „The Monster” Eminema i Rihanny czy „Like a Champion” Seleny Gomez.

Bebe Rexha zaatakowana na scenie

W niedzielę 18 czerwca piosenkarka występowała w sali koncertowej w The Rooftop at Pier 17 w nowojorskiej dzielnicy Manhattan. W pewnym momencie w kierunku piosenkarki poleciał z tłumu telefon komórkowy, uderzając ją w twarz. Na nagraniu ze zdarzenia widać, że gwiazda odwróciła się od publiczności i upadła na kolana. Później została wyprowadzona z sali, przyciskając dłonie do swojej twarzy.

Dzień później na instagramowym profilu artystki, gdzie obserwuje ją prawie 11 mln osób, pojawiły się zdjęcia jej obrażeń. Napisała, że wszystko z nią dobrze, jednak na fotkach widać duże rozcięcie łuku brwiowego i ogromnego siniaka. Rana, którą miała Rexha wymagała trzech szwów.

instagram

Dlaczego rzucił telefonem w Bebe Rexhę? 27-latek tak się tłumaczy

Jak podaje teraz Sky News, sprawcą był Nicolas Malvagna z Manalapan w stanie New Jersey. 27-latek został oskarżony o napaść i wiadomo, że przez jakiś czas przebywał w areszcie.

Fani często rzucają swoje telefony komórkowe na scenę, chcąc, aby gwiazdy zrobiły sobie nimi selfie. Jest to stały element koncertów np. Harry'ego Stylesa, który nagrywa wiadomości na skrzynki pocztowe znajomych swoich fanów. W tym przypadku wszystko wskazuje na to, że mężczyzna chciał po prostu zrobić piosenkarce krzywdę.

Według biura prokuratora okręgowego na Manhattanie, Malvagna przyznał się do zbrodni i powiedział: „Chciałem zobaczyć, czy mógłbym uderzyć ją telefonem pod koniec występu, bo to byłoby zabawne”.

Czytaj też:

Adrianna Biedrzyńska odgraża się liniom lotniczym LOT. Utknęła w Miami w takich warunkachCzytaj też:

Quiz z filmowych lokalizacji. Będziecie zaskoczeni, gdzie kręcono te produkcje