Nie żyje były basista Bajmu. Zespół wydał oświadczenie

Grupa Bajm przekazała smutne wieści. 12 czerwca 2023 roku zmarł Marek Makuch, który był członkiem zespołu w latach 80. Muzyk stworzył z Bajmem dwie pierwsze studyjne płyty. Wydano oświadczenie na Facebooku.

„W dniu dzisiejszym odszedł nasz kolega Marek Makuch, który grał z nami w latach 80. Żegnaj Marku! Zawsze zostaniesz w naszej pamięci”... – czytamy w mediach społecznościowych. Muzyk miał 69 lat.

Do postu dołączono archiwalną fotografię, na której widzimy członków Bajmu razem ze zmarłym Makuchem.

Były perkusista Bajmu zwrócił uwagę, że wspomniany basista zmarł dokładnie tego samego dnia, co Jarosław Kozidrak. „Nie ma już Jarka Kozidraka, a dziś, w rocznicę jego śmierci, odszedł kolejny członek, Marek Makuch git.bas. Myślę ze jeszcze zagramy tam kiedyś na górze R.I.P”. – napisał na Facebooku Bogdan Tchórzewski.

Marek Makuch i kariera w Bajmie

Marek Makuch dołączył do grupy Bajm w 1981 roku, kiedy to zespół zdecydował się na granie bardziej rockowej muzyki. Razem z artystą do Bajmu doszedł też gitarzysta Henryk Mazurek. W tym samym roku muzycy odnieśli pierwszy międzynarodowy sukces. Zdobyli nagrodę dziennikarzy na festiwalu piosenki Schlagerfestival w niemieckim Dreźnie, gdzie wykonali niemieckojęzyczne wersje hitu „Piechotą do lata” oraz piosenki „Żal prostych słów”.

To otworzyło im drzwi do sukcesu w kraju. Przeboje „W drodze do jej serca” i „Co mi Panie dasz” trafiły na szczyt Listy Przebojów Programu Pierwszego Polskiego Radia. Chwilę później Bajm wyruszył w ogólnopolską trasę koncertową.

