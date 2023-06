Magdalena Ogórek dostała kolejny program w TVP. Tym razem na głównej antenie

Trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu Magdalena Ogórek startowała z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach parlamentarnych do Sejmu. Cztery lata później była kandydatką na prezydenta. Brak sukcesu sprawił, że Ogórek porzuciła marzenia o karierze politycznej i zajęła się publicystyką.

Magdalena Ogórek – z polityki do telewizji

Od 2016 roku jest związana z telewizją TVP Info. Wówczas zaczęła współprowadzić program „W tyle wizji”. Rok została prowadzącą „Studio Polska”, przy którym pracowała przez trzy lata. Także w 2017 roku zaczęła być jedną z prowadzących program „O co chodzi” w TVP Info. Ogórek jest też gospodynią programu „Minęła dwudziesta”. Od sierpnia 2020 roku do grudnia 2021 razem z Jarosławem Jakimowiczem prowadziła głośną audycję „W kontrze”.

Poza doświadczeniem telewizyjnym i radiowym Ogórek na swoim na koncie ma też kilka epizodycznych ról oraz napisanie kilku książek.

Magdalena Ogórek dostała kolejny program TVP

Wygląda na to, że prezenterka nie zwalnia tempa. Media właśnie dotarły do informacji, że Magdalena Ogórek poprowadzi nowy polityczny program TVP, który w przeciwieństwie do poprzednich projektów będzie wyemitowany na głównym kanale.

Magdalena Ogórek poprowadzi program TVP „Arena poglądów”. Premiera odbędzie się już 12 czerwca 2023 roku. Jak podaje serwis Wirtualne Media, format będzie emitowany o 22.30 i zaplanowany jest na godzinę. Magdalena Ogórek o najważniejszych tematach politycznych będzie dyskutować razem z Miłoszem Kłeczkiem, reporterem sejmowym.

