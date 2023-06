Edyta Górniak o przygotowaniach do festiwalu w Opolu. Wspomniała o Maryli Rodowicz

60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej startuje już dziś, 9 czerwca. Dokładnie o godzinie 20.15 rozpoczną się pierwsze koncerty. Najpierw będzie można usłyszeć hity minionych lat, a potem zobaczyć „Debiuty”. Młodzi wokaliści będą walczyć o nagrodę imienia Anny Jantar, a także nagrodę widzów opolskiego festiwalu. Na scenie będzie można też zobaczyć największych artystów. Wystąpi m.in. Edyta Górniak, która opowiedziała o przygotowaniach do tego wydarzenia.

Edyta Górniak o festiwalu w Opolu

Edyta Górniak w rozmowie z „Super Expressem” przyznała, że do Opola przygotowywała się już dwa tygodnie przed występem. Zdradziła, jak wyglądały etapy i proces.

„Od momentu, kiedy przyjmuję zaproszenie, moje przygotowania trwają właściwie każdego dnia. Jeśli mam miesiąc, rozkładam pracę na miesiąc, jeśli mam mniej czasu, to pracuję bardziej intensywnie. To, czego doświadcza widz, to esencja i skondensowana pigułka złożona z wielu elementów mojego zawodu. Trochę można to porównać do dnia ślubu, który trwa o wiele krócej niż całe jego przygotowanie” – powiedziała.

Edyta Górniak ujawniła, że na opolskiej scenie zaprezentuje utwór Ireny Santor z okazji 60-lecia festiwalu. Artystka śpiewała już ten utwór ponad 20 lat temu! Przyznała w rozmowie z „Super Expressem”, że coraz częściej jest proszona o śpiewanie utworów muzycznych legend. Kiedyś z tym walczyła, teraz cieszy ją każda okazja do spotkania z publicznością. Za kulisami Edyta Górniak będzie miała okazję spotkać wiele gwiazd, a wśród nich m.in. Marylę Rodowicz, Dodę, Justynę Steczkowską. Na pytanie, czy „zakopała topór wojenny” z Marylą Rodowicz, odpowiedziała: „Zawsze miałam ogrom sympatii i szacunku dla pani Maryli. Ona natomiast kiedyś publicznie wypowiedziała się o mnie mocno kąśliwie. Ale wybaczyłam jej to. To już stara i nieaktualna historia. Ponownie się spotkamy na próbach i będzie to dla mnie radość. Lubię spotykać artystów naszej polskiej sceny w kulisach, ale my się wszyscy znamy bardziej z muzyki, niż ze wspólnej herbaty”.

Na wspomnienie o dwóch kolejnych wyżej wymienionych wokalistkach Edyta Górniak udzieliła bardziej wymijającej odpowiedzi. Nie jest bowiem tajemnicą, że ostatnio z Dodą nie jest jej po drodze. „Myślę, że to duża radość dla widowni. Trzymam za wszystkich kciuki. Przed nami piękny wzruszający koncert 60. lat muzyki i słynnego festiwalu opolskiego. Festiwalu, który odbywa się w moim rodzinnym mieście i rozpoczął swoją niezwykłą historię, zanim jeszcze się urodziłam... Czy to nie jest magiczne i wzruszające?” – powiedziała Edyta Górniak.

