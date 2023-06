Marianna Schreiber zoperowała nos. Pokazała efekty

Liderka partii „Mam Dość” i żona szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera niedawno zapowiadała nieodwracalną zmianę w życiu. Jak się szybko okazało, chodziło o operację nosa. Opublikowała wpis w mediach społecznościowych i pokazała zdjęcie z opatrunkiem na twarzy.

„Czekałam 15 lat. Od najmłodszych lat, od momentu dorastania każda dziewczynka, młoda kobieta zaczyna zwracać uwagę i przywiązuję coraz większą wagę do swojego wyglądu”... – zaczęła swój wpis. „Dzisiaj jest ten dzień, kiedy pożegnałam, bez żalu mój nos... Nos, który budził we mnie zawsze... Nawet nie wiem, jak to wyrazić. Bardzo się bałam tej operacji” – napisała.

Marianna Schreiber dziękuje lekarzowi po operacji nosa

Przez kolejne dni Marianna Schreiber relacjonowała dochodzenie do siebie. Chętnie pozowała z opatrunkiem na twarzy i opowiadała o diecie, której musi przestrzegać. Teraz wreszcie pokazała internautom efekt zabiegu. Liderka partii „Mam Dość” udostępniła zdjęcie z lekarzem, który ją operował oraz dołączyła kilka ujęć, jak teraz prezentuje się jej twarz.

„Panie Doktorze, z całego serca dziękuję za to, co Pan dla mnie zrobił. Odmienił Pan moje życie. Spełnia Pan marzenia. Naprawia ludzkie ciało i duszę” – napisała szczęśliwa. W dalszej części wymieniła elementy, które rozpoznano na jej nosie: nos z nierównościami w obrębie grzbietu, szerokimi kośćmi nosowymi i asymetrycznym, opadającym czubkiem i krzywa przegroda nosowa.

Na koniec postu dodała, że będzie kontynuować rekonwalescencję, bo operacja odbyła się zaledwie tydzień wcześniej.

