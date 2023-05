Dostała 12 pkt od Polski na Eurowizji. Jej słowa o Holokauście wywołały teraz skandal

22-letnia Noa Kirel była w tym roku reprezentantką Izraela na Eurowizji. Jej kariera jednak zaczęła się dużo wcześniej, bo już w 2015 roku. W kraju swojego pochodzenia jest bardzo znana – jest często porównywana tam do Britney Spears. Utwór „Thought about that” z 2022 roku ma ponad 36 mln odtworzeń na YouTube. Specjalna izraelska eurowizyjna komisja była tak pewna, że to właśnie ona powinna reprezentować ten kraj w konkursie, że jej start został ogłoszony już 8 miesięcy przed ostatecznym terminem.

Skandaliczne słowa reprezentantki Izraela na Eurowizji

Ostatecznie Noa Kirel zajęła w konkursie trzecie miejsce, za Finlandią i zwycięską Szwecją. W finale polskie jury przydzieliło jej największą notę – 12 punktów. Od widzów zdobyła w Polsce 5 punktów.

Teraz w sieci pojawił się najnowszy wywiad 22-latki dla ynetnews.com, w którym pytana jest o to, jak się czuła, gdy usłyszała, że Polskie jury dało jej aż 12 punktów.

– Czuję się jak zwycięzca. Dla mnie to, że otrzymałam najwięcej punktów od Polski, po tym, co przeszła tam moja rodzina podczas Holocaustu, to był prawdziwy moment triumfu. Moim największym sukcesem było, że Izrael został zauważony, zostawiliśmy po sobie ślad, sprawiłam, że mój kraj był ze mnie dumny – to moje największe osiągnięcia – stwierdziła.

Internauci tłumaczą reprezentantce Eurowizji historię

W mediach społecznościowych artystki od razu pojawiła się masa komentarzy od wściekłych internautów, którzy zaczęli wyjaśniać jej, że Polska także padła ofiarą agresji nazistów.

„To były niemieckie obozy zagłady. Były jedynie zlokalizowane w Polsce. Przestań powielać sfałszowane informacje i naucz się trochę historii”; „Brzydzi mnie twoja wypowiedź. Pokazuje brak szacunku i fundamentalnej wiedzy. Członkowie twojej rodziny zginęli w Polsce, ale zostali zabici przez nazistów” – czytamy.

Sprawę skomentowała także Anna Maria-Żukowska, posłanka Lewicy.

