Spoiler na nowych fotkach z planu 2. sezonu „Rodu smoka”. Wiemy, co to jest

Ostrzegamy! Jeżeli nie chcesz przeczytać za dużo na temat fabuły 2. sezonu serialu „Ród smoka”, nie czytaj dalej.

W kwietniu HBO Max ogłosiło, że w Leavesden Studio w Wielkiej Brytanii ruszyły prace na planie kolejnej odsłony uwielbianej serii. Teraz zdjęcia kręcone są też w plenerze, dzięki czemu w sieci pojawiają się co jakiś czas fotki, ukazujące twórców i aktorów przy pracy. Te są na bieżąco dodawane na wszystkie możliwe fandomy w sieci.

Spoiler dotyczący 2. sezonu „Rodu smoka” jeszcze przed premierą

Teraz w serwisie Reddit użytkownik o nicku „Outside_Slide_3218” udostępnił fotkę z planu „Rodu smoka”, na której widzimy niebieski model wielkiej głowy, przebitej włóczniami i ciągniętej na wozie przez jeźdźców w Królewskiej Przystani.

Jasne jest, że niebieski model zostanie zastąpiony cyfrowo przez głowę smoka. Miało by to sens, jeżeli przypomnieć książkę „Ogień i krew”, a konkretnie konsekwencje bitwy pod Gawronim Gniazdem. Ród Staunton, który tam rezydował został zaatakowany przez siły królewskie pod wodzą ser Cristona Cole'a. Na pomoc ruszyła księżniczka Rhaenys, przybywając na miejsce na Meleys.

Żołnierze ser Cristona próbowali zabić smoczycę, a w końcu do walki przyłączyły się też Sunfyre i Vhagar (pierwszy należał do króla Aegona II, drugi do księcia Aemonda. Meleys nie miała z nimi szans. Głowę smoczycy zabrano potem do Królewskiej Przystani, wywołując w mieście chaos.

