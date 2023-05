Eurowizja 2023. Noa Kirel z Izraela zachwyciła publiczność. Co wiemy o 22-latce?

Reprezentantka Izraela jest jedną z faworytek tegorocznego konkursu. Noa Kirel jest już supergwiazdą w swoim kraju. Jej kariera zaczęła się już w 2015 roku. Potem wygrała nagrody w konkursie MTV Europe Music Award – kolejno w latach 2017-2022. Cztery z jej singli doszły na pierwsze miejsce notowań przebojów w Izraelu. Utwór „Thought about that” z 2022 roku ma ponad 36 mln odtworzeń na YouTube.

Noa Kirel porównywana jest w swoim kraju często do Britney Spears. Nie jest więc niespodzianką, że jej ulubiona piosenka to „Toxic”. Uwielbia też utwory Nicki Minaj i izraelskich piosenkarzy, w tym Omera Adam i Sarita Hadad. Dzięki swojej popularności została m.in. najmłodszą jurorką programu „Israel's Got Talent”. Specjalna izraelska eurowizyjna komisja była tak pewna, że to właśnie ona powinna reprezentować ten kraj w konkursie, że jej start został ogłoszony już 8 miesięcy przed ostatecznym terminem.

Piosenka o Jednorożcu na Eurowizji 2023

We wtorek 9 maja reprezentantka Izraela zelektryzowała publikę w Liverpoolu, wykonując piosenkę „Unicorn”. Rozpoczęła mocno na scenie z tancerzami, potem wykorzystała punkt centralny Liverpool Arena. Występ miał też taneczny przerywnik, który z pewnością chętnie odwzorowywać będą teraz TikTokerzy na całym świecie.

Zobaczcie jej cały występ:

