Sarah Paulson o Pedro Pascalu: Dawałam mu pieniądze, żeby miał co jeść

Przyjaźń Pedro Pascala i Sarah Paulson trwa już ponad trzy dekady. Aktorka znana z „American Horror Story” czy „Ratched”, opowiedziała teraz o tym, jak wyglądały ciężkie początki Pedro Pascala w branży. Paulson i gwiazdor „The Last of Us” poznali się w 1993 roku, kiedy to Pascal przyjechał do Nowego Jorku studiować w tym samym miejscu, co aktorka – w Tisch School of the Arts na Uniwersytecie Nowojorskim.

– W tamtych czasach ciągle chodziliśmy do kina – mówiła Paulson w rozmowie z „Esquire”. – I bardzo się w tym zatracaliśmy, wypełnialiśmy luki. Były rzeczy, od których chcieliśmy uciec mentalnie, emocjonalnie czy duchowo – podkreśliła.

Paulson o Pascalu: Nie miał pieniędzy na jedzenie

Po studiach Pascal przeniósł się do Los Angeles, aby spróbować swoich sił jako aktor. Pracował w kilku seriach telewizyjnych, jak „Buffy postrach wampirów”, były to jednak głównie epizodyczne role. Nie radził sobie jednak na tyle, aby stać go było choćby na opłacenie rachunków. W 2000 roku wrócił do Nowego Jorku, aby tam ponownie spróbować rozwinąć swoją karierę.

– Mówił o tym publicznie, ale zdarzało się, że dawałam mu swoją wypłatę, aby miał pieniądze na jedzenie – przyznała Paulson.

Pedro Pascal: Umarłem wiele razy

O tym okresie swojego życia Pascal opowiadał faktycznie wcześniej w wywiadach. – Umarłem wiele razy. Moja wizja była taka, że jeżeli nie dostanę jakiejś lepszej roli do czasu, gdy skończę 29 lat, to będzie to koniec. Ciągle więc dostosowywałem swoje życie pod ten zawód, porzuciłem pomysł na to, jak chciałem, aby wyglądało ono, gdy byłem dzieckiem. Było wiele powodów, dla których mogłem porzucić do marzenie – podkreślał aktor.

Pedro Pascal w nowej „Szklanej pułapce”?

Paulson przyznała w rozmowie z „Esquire”, że cieszy się ogromnie, że teraz przyszła „moda na Pedro Pascala” i każdy chce go mieć w swojej produkcji. – Każdy chce, żeby mu się dobrze wiodło. Myślę, że jest to znak rozpoznawczy dużych gwiazd filmowych. Może przejąć stery od facetów takich jak Bruce Willis czy Mel Gibson. Zróbmy remake „Szklanej pułapki czy”Zabójczej broni„ – żartowała aktorka.

