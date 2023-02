Doja Cat, Beyonce czy Harry Styles. Tak wyglądały gwiazdy podczas Grammy 2023

Za nami 65. ceremonia rozdania nagród Grammy, nagród przyznawanych przez Amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji artystom z całego świata. W tym roku, największymi wygranymi zostali Beyonce, Harry Styles, Bonnie Raitt oraz Lizzo. W sumie, w trakcie imprezy, przyznano aż 91 statuetek. Ceremonia rozdania nagród Grammy jest też dla gwiazd okazją, aby zaprezentować się w nieco innym wydaniu niż na co dzień. Zobaczcie, jakie stylizacje wybrały gwiazdy na to wyjątkowe wydarzenie muzyczne.

Grammy 2023. Tak wyglądały gwiazdy

Taylor Swift



Harry Styles podczas ceremonii Grammy



Harry Styles na czerwonym dywanie



Kim Petras i Sam Smith



Bad Bunny



Camila Cabello



Olivia Rodrigo



Mary J. Blige i Smokey Robinson



Jennifer Lopez



Machine Gun Kelly i Meghan Fox



Cardi B.



Maneskin



Lizzo



Beyonce



Beyonce



Doja Cat



Bebe Rexha



Adele, Beyonce i Lizzo

Grammy 2023. Lista wygranych

Beyonce ma na swoim koncie najwięcej nagród Grammy w historii. W niedzielę, podczas 65. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji, otrzymała cztery statuetki, co dało jej w sumie 32 zwycięstwa w karierze.

Podczas wydarzenia, nagrody w trzech najważniejszych kategoriach trafiły do trzech różnych artystów. Harry Styles został wyróżniony za album roku, Lizzo za nagranie roku, a Bonnie Raitt za piosenkę roku. Twórca płyty „Harry's House” został również nagrodzony Grammy za najlepszy popowy album wokalny i najlepiej zrealizowany album nieklasyczny.

Wśród innych wielokrotnych zwycięzców znaleźli się Brandi Carlile z trzema statuetkami czy twórcy muzyki do bajki „Encanto”. Sam Smith i Kim Petras uhonorowani zostali za wykonanie live singla „Unholy”, a Willie Nelson za najlepszy album country.

Najlepsza ścieżka dźwiękowa – kompilacja do medium wizualnego

Nasze magiczne Encanto – różni wykonawcy





Najlepsza ścieżka dźwiękowa do medium wizualnego

Nasze magiczne Encanto – Germaine Franco





Najlepszy album muzyki dance/elektronicznej

„Renaissance” – Beyoncé





Najlepsza ścieżka dźwiękowa do gier wideo



„Assassin’s Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarök”



Najlepsze zremiksowane nagranie



„About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)” PurpleDiscoM i Lizzo



Najlepszy album inżynierski, nie klasyczny



„Harry's House”



Najlepsza aranżacja, utwór instrumentalny lub a cappella



„Scrapple From The Apple” John Beasley



Najlepsza aranżacja, instrumenty i wokal



„Songbird (wersja orkiestrowa)”



Najlepszy album new age, ambient lub chant



„Mystic Mirror” White Sun Music



Najlepsze improwizowane solo jazzowe



„Endangered Species” Wayne Shorter i Leo Genovese



Najlepszy jazzowy album wokalny



„Linger Awhile” Samara Joy



Najlepszy jazzowy album instrumentalny



„New Standards Vol. 1” Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh



Najlepszy album dużego zespołu jazzowego



„Generation Gap Jazz Orchestra” Steven Feifke, Bijon Watson



Najlepszy tradycyjny popowy album wokalny



„Higher” Michael Buble



Najlepszego album muzyczny dla dzieci



„The Movement” Alphabet Rockers



Najlepszy audiobook, narracja lub nagranie opowiadania



„Finding Me” Viola Davis



Najlepszy występ R&B



„Hrs & Hrs” Muni Long



Najlepszy występ R&B



„Plastic off the sofa” Beyonce



Najlepszy album progresywny R&B



„Gemini Rights” Steve Lacy



Najlepszy album R&B



„Black Radio III” Robert Glasper



Najlepszy występ rap



„The Heart Part 5” Kendrick Lamar



Najlepszy występ melody rap



„Wait For U” Future, Drake i TemsBaby



Najlepsza piosenka rap



„The Heart Part 5” Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar i Matt Schaeffer



Najlepszy występ rockowy



„Broken Horses” Brandi Carlile



Najlepszy występ metalowy



„Degradation Rules” Ozzy Osbourne i Tony Iommi



Najlepsza piosenka rockowa



„Broken Horses” Brandi Carlile, Phil Hanseroth i Tim Hanseroth



Najlepszy album rockowy



„Patient Numer 9” Ozzy Osbourne



Najlepszy występ alternatywny



„Chaise Longue” Wet Leg



Najlepszy album alternatywny



„Wet Leg” Wet Leg



Najlepszy album reggae



„The Kalling” Kabaka Pyramid



Najlepszy międzynarodowy występ muzyczny



„Bayethe” Wouter Kellerman, Zakes Bantwini, Nomcebo Zikode



Najlepszy album międzynarodowy



„Sakura” Masa Takumi



Najlepszy album latin pop



„Pasieros” Ruben Blades



Najlepszy album latynoski lub alternatywny



„Motomami” Rozalia



Najlepszy album muzyki meksykańskiej



„Un Canto por Mexico - El Musical” Natalia Lafourcade



Najlepszy album historyczny



„Yankee Hotel Foxtrot” Cheryl Pawelski i Jeff Tweedy



Najlepszy solowy występ country



„Live Forever” Willie Nelson



Najlepszy występ country w duecie



Carly Pearce i Ashley McBryde



Najlepsza piosenka country



„Til You Can't” Matt Rogers i Ben Stennis



Najlepszy album bluegrass



„Crooked Tree” Molly Tuttle



Najlepszy album bluesowy



„Get On Board” Tajmahal Blues



Najlepszy album współczesny blues



„Brother Johnny” Edgar Winter



Najlepszy album regional roots



„Live At The 2022 New Orleans Jazz&Heritage Festival” Ranky Tanky



Najlepsze współczesne wykonanie muzyki chrześcijańskiej



„Fear Is Not My Future”



Najlepszy występ gospel



„Kingdom” Kirk Franklin, Jonathan Jay, Chandler Moore, Jacob Poole



Najlepsze współczesne wykonanie muzyki chrześcijańskiej



„Fear Is Not My Future” Kirk Franklin, Nicole Hannel, Jonathan Jay



Najlepszy album gospel



„One Deluxe” Maverick City Music



Najlepszy album muzyki chrześcijańskiej



„Breathe” Maverick City Music



Najlepszy album roots gospel



„The Urban Humnal” Tennessee State University Marching Band



Nagranie roku



Lizzo



Najlepszy nowy artysta



Samara Joy



Album roku



„Harry's House” Harry Styles



Piosenka roku



„Just Like That” Bonnie Raitt



Najlepszy występ popowy solo



„Easy on Me” Adele



Najlepszy album rap



Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers



Najlepszy popowy występ duetu/grupy



„Unholy” Sam Smith and Kim Petras



Najlepszy album country



„A Beautiful Time” Willie Nelson



Najlepsza piosenka R&B



„Cuff It” Beyoncé



Najlepszy popowy album wokalny



„Harry’s House” Harry Styles



Najlepsze nagranie taneczne/elektroniczne



„Break My Soul” – Beyoncé Czytaj też:

