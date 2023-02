65. ceremonia wręczenia nagród Grammy 2023. Lista zwycięzców

Tegoroczną imprezę prowadzi Trevor Noah. Najwięcej nominacji do nagrody Grammy uzyskała Beyonce (9), tuż za nią znalazł Kendick Lamar (8) oraz Adele i Brandi Calile (7). W tym roku producenci gali przygotowali aż 91 kategorii, z czego najważniejszą nagrodą wieczoru wciąż pozostaje albumu roku. Przed główną częścią gali odbywa się tzw. Grammy Premiere Ceremony, na której zostają nagrodzeni artyści w aż 70 kategoriach.

Grammy 2023. Wszyscy zwycięzcy

(Lista jest aktualizowana)

Najlepsza ścieżka dźwiękowa – kompilacja do medium wizualnego

Nasze magiczne Encanto – różni wykonawcy





Najlepsza ścieżka dźwiękowa do medium wizualnego

Nasze magiczne Encanto – Germaine Franco





Najlepszy album muzyki dance/elektronicznej

„Renaissance” – Beyoncé





Najlepsza ścieżka dźwiękowa do gier wideo



„Assassin’s Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarök”



Najlepsze zremiksowane nagranie



„About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)” PurpleDiscoM i Lizzo



Najlepszy album inżynierski, nie klasyczny



„Harry's House”



Najlepsza aranżacja, utwór instrumentalny lub a cappella



„Scrapple From The Apple” John Beasley



Najlepsza aranżacja, instrumenty i wokal



„Songbird (wersja orkiestrowa)”



Najlepszy album new age, ambient lub chant



„Mystic Mirror” White Sun Music



Najlepsze improwizowane solo jazzowe



„Endangered Species” Wayne Shorter i Leo Genovese



Najlepszy jazzowy album wokalny



„Linger Awhile” Samara Joy



Najlepszy jazzowy album instrumentalny



„New Standards Vol. 1” Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh



Najlepszy album dużego zespołu jazzowego



„Generation Gap Jazz Orchestra” Steven Feifke, Bijon Watson



Najlepszy tradycyjny popowy album wokalny



„Higher” Michael Buble



Najlepszego album muzyczny dla dzieci



„The Movement” Alphabet Rockers



Najlepszy audiobook, narracja lub nagranie opowiadania



„Finding Me” Viola Davis



Najlepszy występ R&B



„Hrs & Hrs” Muni Long



Najlepszy występ R&B



„Plastic off the sofa” Beyonce



Najlepszy album progresywny R&B



„Gemini Rights” Steve Lacy



Najlepszy album R&B



„Black Radio III” Robert Glasper



Najlepszy występ rap



„The Heart Part 5” Kendrick Lamar



Najlepszy występ melody rap



„Wait For U” Future, Drake i TemsBaby



Najlepsza piosenka rap



„The Heart Part 5” Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar i Matt Schaeffer



Najlepszy występ rockowy



„Broken Horses” Brandi Carlile



Najlepszy występ metalowy



„Degradation Rules” Ozzy Osbourne i Tony Iommi



Najlepsza piosenka rockowa



„Broken Horses” Brandi Carlile, Phil Hanseroth i Tim Hanseroth



Najlepszy album rockowy



„Patient Numer 9” Ozzy Osbourne



Najlepszy występ alternatywny



„Chaise Longue” Wet Leg



Najlepszy album alternatywny



„Wet Leg” Wet Leg



Najlepszy album reggae



„The Kalling” Kabaka Pyramid



Najlepszy międzynarodowy występ muzyczny



„Bayethe” Wouter Kellerman, Zakes Bantwini, Nomcebo Zikode



Najlepszy album międzynarodowy



„Sakura” Masa Takumi



Najlepszy album latin pop



„Pasieros” Ruben Blades



Najlepszy album latynoski lub alternatywny



„Motomami” Rozalia



Najlepszy album muzyki meksykańskiej



„Un Canto por Mexico - El Musical” Natalia Lafourcade



Najlepszy album historyczny



„Yankee Hotel Foxtrot” Cheryl Pawelski i Jeff Tweedy



Najlepszy solowy występ country



„Live Forever” Willie Nelson



Najlepszy występ country w duecie



Carly Pearce i Ashley McBryde



Najlepsza piosenka country



„Til You Can't” Matt Rogers i Ben Stennis



Najlepszy album bluegrass



„Crooked Tree” Molly Tuttle



Najlepszy album bluesowy



„Get On Board” Tajmahal Blues



Najlepszy album współczesny blues



„Brother Johnny” Edgar Winter



Najlepszy album regional roots



„Live At The 2022 New Orleans Jazz&Heritage Festival” Ranky Tanky



Najlepsze współczesne wykonanie muzyki chrześcijańskiej



„Fear Is Not My Future”



Najlepszy występ gospel



„Kingdom” Kirk Franklin, Jonathan Jay, Chandler Moore, Jacob Poole



Najlepsze współczesne wykonanie muzyki chrześcijańskiej



„Fear Is Not My Future” Kirk Franklin, Nicole Hannel, Jonathan Jay



Najlepszy album gospel



„One Deluxe” Maverick City Music



Najlepszy album muzyki chrześcijańskiej



„Breathe” Maverick City Music



Najlepszy album roots gospel



„The Urban Humnal” Tennessee State University Marching Band

Beyonce pobije rekord?

Beyonce jest już najczęściej nagradzaną kobietą w historii przyznawania nagród Grammy. Wraz ze swoim mężem Jayem-Z, z 88 nominacjami w karierze, stali się też najczęściej nominowanymi artystami w historii Grammy. Niedzielnego wieczoru Queen B potrzebuje czterech zwycięstw, aby pobić historyczny rekord w ilości zdobytych Grammy, który należy teraz do dyrygenta Georga Soltiego, który zmarł w 1997 roku.

Kto wystąpi podczas 65. ceremonii wręczenia nagród Grammy

Niestety. Nie wspólnie. Pocieszające jednak jest to, że na scenie zobaczymy oprócz nich także takie gwiazdy jak:

Bad Bunny

Brandi Carlile

Luke Combs

Mary J Blige

Sam Smith & Kim Petras

Steve Lacy

Śledźcie z nami relację na żywo z 65. ceremonii wręczenia Grammy. Transmisja live dostępna jest na YouTube.

Grammy 2023 uczci pamięć zmarłych artystów

Od Coolio po Olivię Newton-John. W ciągu ostatnich 12 miesięcy pożegnaliśmy znakomitych artystów, których pamięć zostanie uczczona podczas ceremonii Grammy. Kacey Musgraves wykona utwór „Coal Miner's Daughter” w hołdzie dla legendy muzyki country Loretty Lynn, która zmarła w wieku 90 lat w październiku zeszłego roku. Brytyjska autorka tekstów Christine McVie zostanie uhonorowana przez Sheryl Crow, Bonnie Raitt i Micka Fleetwooda wykonaniem jej klasycznej ballady „Songbird”. A raper Migos, Quavo, dołączy do chóru Maverick City Music, aby „przypomnieć życie i dziedzictwo” swojego siostrzeńca Takeoffa, który został zastrzelony w październiku w wieku 28 lat.

