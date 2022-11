Mroczek nie ma dostępu do Facebooka i Instagrama. Zaapelował do fanów

Marcin Mroczek stracił dostęp do swojego konta na Facebooku. Jak się okazuje, stoi za tym sam administrator największej społecznościowej platformy. Aktor „M jak miłość” ze względu na to nie może też się zalogować na Instagramie, bowiem te media są ze sobą połączone. Serialowe Piotr Zduński przekazał tę informację za pośrednictwem konta swojego brata bliźniaka Rafała Mroczka. – Dzisiaj korzystam z profilu mojego brata, bo kilkanaście dni temu Facebook zablokował mój prywatny profil „Marcin Mroczek”. A z nim dostęp do Instagrama i oficjalnej strony na Facebooku – zdradził gwiazdor telewizji.

W dalszej części wideo Marcin Mroczek podkreślił, że dostosował się do wymogów platformy i przesłał skany dowodu osobistego. Nic to jednak nie zmieniło. Facebook zablokował konto celebryty na stałe.

Marcin Mroczek apeluje do fanów. Chodzi o media społecznościowe

Marcin Mroczek, korzystając z uprzejmości swojego brata bliźniaka, zaapelował do fanów. Okazuje się, że dzięki pomocy internautów jego prywatne konto może uda się odzyskać. Przy niewielkim wysiłku fanów są na to szanse. – Niektórzy doradzali, żeby być wytrwałym i walczyć do końca. Być może znajdziecie trochę czasu i pomożecie zgłosić ten problem. Moje konto było zarejestrowane pod nick: Marcin Mroczek i mail: mroniek.m@gmail.com – powiedziała gwiazda „M jak miłość”.

Do prośby dołączyły się także koleżanki z planu serialu. Podobny apel na swoim profilu wystosowała Katarzyna Cichopek, czyli serialowa żona Marcina Mroczek i Anna Mucha, jego przyjaciółka.

