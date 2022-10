Dawid Podsiadło zdradził, czy ma dziewczynę

Dawid Podsiadło nie często otwiera się na temat swoich związków czy relacji z kobietami. Teraz jednak zrobił wyjątek. Wokalista, który kilka dni temu wydał swoją piątą studyjną płytę „Lata dwudzieste”, był gościem w podcaście „WojewódzkiKędzierski” emitowanego w Onecie. Słynący ze swoich odważnych pytań Kuba Wojewódzki, zszedł z muzykiem na temat życia prywatnego. Wówczas okazało się, że serce Dawida Podsiadły jest już zajęte.

Dawid Podsiadło jest w związku? Udzielił szczerej odpowiedzi

Wątek życia prywatnego gwiazdora rozpoczął się od zawodów miłosnych. Jak się okazało, Dawid Podsiadło wielokrotnie przeżył bolesne rozstanie, ale widzi w tym pewnego rodzaju wartość. – Przeżyłem to nie raz, ale nie mam nad tym kontroli, to po prostu się dzieje i dzięki temu powstają kolejne piosenki, więc to nie jest tak, że razem z tym traci się sens życia, tylko jest trudno żyć. Ja nigdy nie stoczyłbym się za daleko. Mam świadomość, jak jednorazową przygodą jest życie i nie mam zamiaru tego tracić, nawet jak życie bardzo boli, chcę to czuć – powiedział. Dziennikarze zapytali celebrytę, o to, co zrobił najbardziej szalonego w imię miłości. – Kiedyś wam opowiem – zapewnił i tym samym wybrnął z odpowiedzi na trudne pytanie.

Chwilę później okazało się, że Dawid Podsiadło już ma wybrankę swojego serca. Jego partnerka nazywa go „Dawcią”. Kuba Wojewódzki zapytał 29-latka, jak długo para mieszka ze sobą i czy powodem jest uczucie, czy „ułatwienie logistyczne”. – Tak od dawna. Z miłości – wyznał. Chwilę później padło pytanie, czy to jest już „ta podróż razem”. Dawid Podsiadło odparł bez zastanowienia: Na ten moment tak.

