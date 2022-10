Jared Leto zagra Karla Lagerfelda. Co wiemy o nadchodzącym filmie?

Karl Lagerfeld, którego świat pożegnał w 2019 roku, był jedną z najbardziej ikonicznych postaci w świecie mody. Zgodnie z wywiadem z „Women's Wear Daily”, kiedy Leto po raz pierwszy spotkał Lagerfelda, powiedział mu: „Wiesz, pewnego dnia będę musiał zagrać cię w filmie”. Projektant odpowiedział: „Tylko ty kochanie, tylko ty”.

Projektem filmowym zarządza firma Paradox, należąca do Leto i jego partnerki Emmy Ludbrook. Producentami wykonawczymi będą Pier Paolo Righi, Caroline Lebar i Sébastien Jondeau, którzy pracowali z Lagerfeldem.

Lagerfeld znany był ze swojego idealnie skrojonego garnituru, białych koszul z wysokim kołnierzem, skórzanych rękawiczek i okularów przeciwsłonecznych. Ale słynął także z problematycznych wypowiedzi. Nazwał kiedyś Adele „trochę za grubą”. Stwierdził też między innymi, że ktokolwiek nosi spodnie dresowe jest to „oznaka porażki”. Powiedział, że ma „dość ruchu Me Too”, a politykę Angeli Merkel dotyczącą przyjmowania muzułmańskich uchodźców do Niemiec nazwał „ogromnym błędem”.

Projektant od 1983 roku aż do śmierci był dyrektorem kreatywnym marki Chanel. Znany jako pracoholik Lagerfeld pełnił tę funkcję także w Fendi oraz własnej marce.

Fabuła filmu pozostaje nieznana, jednak według komunikatu prasowego „obejmie kluczowe relacje w życiu Lagerfelda”.

