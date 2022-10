Beata Kozidrak zagra ekskluzywny koncert przy kolacji. Cena biletów zwala z nóg

Beata Kozidrak została przyłapana na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu w Warszawie i skazana na 200 stawek dziennych w wysokości 250 zł każda oraz pięcioletnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Mimo to nie straciła rzeszy oddanych fanów, którzy dalej chętnie biorą udział w koncertach i dalej śledzą zespół i Bajm w mediach społecznościowych. Problemy z prawem odbiły się tylko na planowanym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. W czasie procesu znana wokalistka wielokrotnie podkreślała, że ograniczenie wolności (które na początku jej groziło) mocno pokrzyżowałoby jej plany zawodowe np. trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Później okazało się, że do występu Bajm nie dojdzie, zespół wydał oświadczenie w tej sprawie. Festiwal odbył się mimo wszystko.

Koncerty w Polsce nadal się jednak odbywają. Diva polskiej estrady 29 października 2022 roku zagra do kolacji w ekskluzywnym hotelu w Gdyni dla jedynie 100 gości. Recital Bajmu uświetni trzydaniowa kolacja, a po występie zaplanowane jest after party, w którym prawdopodobnie weźmie udział także zespół Cena jednak zwala z nóg, bo jednoosobowy bilet kosztuje 890 zł.

Sannah zaskoczyła fanów ceną za bilety

Beata Kozidrak to jednak nie jest jedyna polska gwiazda, która proponuje fanom bardzo wysokie ceny za bilety. Niedawno głośno było o trasie koncertowej Sanah. Wokalistka wystąpi z chórem i orkiestrą, została jednak skrytykowana za cenę wejściówek. Na jej występ w Krakowie – najtańsza kosztuje 359 złotych, a najdroższa 449 złotych.

Czytaj też:

QUIZ idealny na piątek! Pamiętacie wszystkie hity zespołu Bajm?