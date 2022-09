Nie żyje Ilona Kuśmierska-Kocyłak. Grała Jadźkę w trylogii „Sami Swoi”

Informację o śmierci aktorki podała jej rodzina w mediach społecznościowych. „Dziś rano, 18 września, niespodziewanie odeszła do Domu Pana Ilona Kuśmierska-Kocyłak – ukochana żona, mama, babcia i prababcia” – czytamy.

Wpis po śmierci aktorki dodał tez jej mąż Ireneusz Kocyłak. „Żegnaj, kochana, odeszłaś tak nagle i niespodziewanie. Jeszcze wczoraj bawiłaś pod Wrocławiem w towarzystwie Rodziny Samych Swoich, w rocznicę jej powstania. Cieszyliście się, wspominaliście bliski Waszemu sercu tryptyk Sylwestra Chęcińskiego” – napisał. „Szczęśliwa, nocą wróciłaś do Warszawy, aby nazajutrz ucałować najmłodszą wnuczkę, która właśnie skończyła dwa latka, uściskać czteroletniego wnuka, kochanych syna i synową. Ale nie doczekałaś rana...Twoje przepełnione miłością do nas i do świata serce przestało nagle bić” – czytamy dalej w bardzo wzruszającym wpisie ukochanego aktorki.

Ilona Kuśmierska-Kocyłak – kim była?

Ilona Kuśmierska-Kocyłak urodziła się w 1948 roku w Zabrzu. Była polską aktorką ale też reżyserką dubbingową. Chociaż publika najbardziej kojarzy ją z roli Jadźki Pawlakowej (z domu Kargul) w filmowej trylogii Sylwestra Chęcińskiego: „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” oraz „Kochaj albo rzuć”, grała też w wielu innych znanych produkcjach. Występowała w „Noce i dnie”, „Trzeciej granicy”, „Dziecinnych pytaniach”, „O dwóch takich, co ukradli księżyc” czy „Przybłędzie”.

Prywatnie była żoną Ireneusza Kocyłaka – aktora Teatru Współczesnego w Warszawie. Mieli troje dzieci.