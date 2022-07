Katarzyna Błażejewska-Stuhr dla „Wprost”: Moje ciało odmówiło mi posłuszeństwa

Z pani wpisów w mediach społecznościowych wynika, że od jakiegoś czasu ma pani problemy zdrowotne i z tego powodu musiała zmienić pani tryb życia. Jak się to objawiało?

Katarzyna Błażejewska-Stuhr: Moje ciało odmówiło mi posłuszeństwa, po prostu straciłam wszelkie siły, ale dalej nie wiadomo co mi jest, bo wyniki badań są w porządku. Od części lekarzy słyszałam nawet, że mi ich zazdroszczą. Ale jednak coś powoduje, że nie mam siły i łapię zadyszkę wchodząc na pierwsze piętro. To był chyba moment przełomowy i jasny sygnał, że muszę zwolnić. Często w podobnych sytuacjach dzień czy dwa wolnego wystarczał, ale tym razem taka sytuacja utrzymuje się od około trzech miesięcy.

instagram

Czegoś to panią nauczyło?

Tak, zdecydowanie jest to porządna lekcja pokory. Ale też nauczka, że pokłady ciała są ograniczone i nawet jeśli chęci są duże, to do organizmu trzeba podchodzić z jakimś poszanowaniem. Może niekoniecznie pić kolejną kawę, ale zwyczajnie odpocząć.

Niestety niespecjalnie i martwię się, że ten stan chorobowy jest poważniejszy, niż myślałam. Mam wrażenie, że ciało wysyła mi jasny sygnał, że rekonwalescencja musi być dłuższa i mimo że starałam się dbać o moje ciało, bo wiedziałam, że jest jedno, to naprawdę muszę zwolnić.

Właśnie, dbać o ciało. Jest pani dietetyczką i szerzy pani wiedzę o zdrowiu. Zaskakujące, że spotkało to akurat panią.

To prawda, ale myślę, że to dzięki zdrowemu trybowi życia mam dobre wyniki i jest to baza, z której teraz, podczas osłabienia, mogę czerpać. Podejrzewana choroba ma niewiele wspólnego z dietą, a moja morfologia jest idealna.