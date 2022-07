Wojewódzki apeluje do internautów o wsparcie zbiórki. „Na pohybel skur*******!”

Przypomnijmy, internetową zbiórkę zainicjował Sławomir Sierakowski, publicysta „Krytyki politycznej”. Do wpłat zachęcały już wcześniej takie osobistości jak Agnieszka Holland, Maja Ostaszewska, Stanisław Tym czy Zbigniew Hołdys. Dołączył do nich teraz Kuba Wojewódzki, dobrze znany widzom TVN-u ale też słuchaczom niezwykle popularnego w Polsce podcastu „Rozmowy: Wojewódzki & Kędzierski”.

Wojewódzki namawia do wsparcia zbiórki na zakup drona Ukrainie

– Nigdy nie przypuszczałem, że w swoim dorosłym życiu będę namawiał kogoś do zakupu broni. Ale widocznie wojna to jest taki czas, który miażdży, zmienia i degraduje wszelkie normy – także i moje – mówi na początku nagrania Wojewódzki. Później przedstawia sens zbiórki na Zrzutka.pl. – Jeśli są ludzie, którzy mają takie marzenie od 24 lutego, żeby w dobrej sprawie dopieprzyć Ruskim, a może są tacy, którzy od pokoleń mają takie marzenie, to jest to ten czas, to miejsce, ta zbiórka. Za symboliczne 2 złote, możecie zafundować Putinowi lekcję geografii, gdzie go nie powinno być – podkreśla dziennikarz. – Jeszcze nigdy Bolszewik nie był tak blisko waszych finansowych możliwości. Myślę, że warto. Na pohybel skur*******! – kończy Wojewódzki.

Zbiórka na dron Bayraktar TB2 dla Ukrainy

Do tej pory (stan na godzinę 21 w poniedziałek 11 lipca – red.) udało się już zebrać 11 561 095 zł (!) z 22 500 000 zł potrzebnych na zakup specjalistycznego drona. Do końca zbiórki pozostało 17 dni.

„Suma jest wyjątkowo ambitna, ale zrzutka idzie doskonale! Jeśli zbierzemy mniej, przekażemy wszystko na fundusz Sił Zbrojnych Ukrainy w Narodowym Banku Ukrainy. To samo zrobimy z nadwyżką” – pisze Sierakowski.

Bayraktar TB2 to bezzałogowy rozpoznawczo-bojowy dron, produkcji tureckiej firmy Baykar Makina. TB2 ma zasięg około 150 kilometrów, może wznieść się na osiem tysięcy metrów, a w powietrzu może pozostać nawet 27 godzin.

Link do wspomnianej zbiórki znajdziecie PONIŻEJ.

