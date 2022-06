Jan Kliment zostanie ojcem. Pochwalił się zdjęciem. „Udało się!”

Jeszcze niedawno medialna burza wokół tancerza dotyczyła jego rzekomej wypowiedzi o wadze Sylwi Lipki. Do sytuacji miało dojść, kiedy Jan Kliment pełnił rolę jurora w „Tańcu z gwiazdami”.

Sylwia Lipka zdecydowała się na szczere wyznanie w mediach społecznościowych. Piosenkarka, która była uczestniczką 11. edycji „Tańca z Gwiazdami”, wyznała, że była ofiarą okropnych komentarzy dotyczących jej ciała podczas nagrań do programu.

– Siedzieliśmy w garderobie, przymierzaliśmy stroje do jakiegoś tam otwarcia (...). Temat w ogóle mnie nie dotyczy... Jedna z uczestniczek mówi: Jejku ja to bym mogła przybrać troszkę na wadze, bo jestem taka chudziutka jak wieszak – relacjonowała Lipka. Piosenkarka dodała, że wtedy do dyskusji włączył się starszy mężczyzna. – I absolutnie mnie to nie dotyczyło, ale jeden z tancerzy się odezwał i powiedział: Ty, to Sylwia ci odda, ona jest taka gruba, że jeszcze jej zostanie – relacjonowała w mediach społecznościowych Lipka.

Redakcja Pudelka zapytała wokalistkę wprost czy we wspomnieniach chodzi o Jana Klimenta, a ta potwierdziła domysły. Później redakcja skontaktowała się z celebrytkami, które były tanecznymi partnerkami mężczyzny. Jak zdradziła Monika Miller, spięcia często wynikały ze zwykłego zmęczenia. Pozytywnie o tancerzu wypowiedziała się także Ania Wyszkoni i Beata Tadla.

Jan Kliment zostanie ojcem

O Janie Klimencie znów zrobiło się głośno, ale tym razem za sprawą dobrej wiadomości, jaką pochwalił się na Instagramie. Juror programu „Mam talent” wyznał, że razem ze swoją żoną Lenką spodziewają się dziecka. „Czekaliśmy na ten moment tak długo, wytrzymaliśmy wszystkie pytania typu: a kiedy dziecko?, czy wy nie chcecie dzieci?, dlaczego jeszcze nie macie dzieci, jak jesteście tak długo razem?, wy tylko o karierze myślicie i o dzieciach nie. I tak dalej i dalej… przez kilka lat” – wyznał tancerz. Dodał, że teraz udało się spełnić marzenie. „Ale udało się! I w tym roku zostaniemy rodzicami” – napisał i dodał, żeby na razie wstrzymać się z gratulacjami. „Prosimy tylko oby trzymaliście za nas kciuki żeby byliśmy zdrowi, bo gratulacje dopiero jak się urodzi” – czytamy.

Jan Kliment opublikował dwie fotografie z żoną. Na obu możemy też zobaczyć zdjęcia USG.

Jan Kliment i Lenka Klimtova

Jan Kliment i Lenka Klimtova są parą od 2009 roku. W szczerych wywiadach nie ukrywali, że po dwóch latach relacji rozstali się na pół roku. Sześć lat temu tancerz i jego 15 lat młodsza partnerka pobrali się. Są zgranym duetem nie tylko w życiu, ale także w pracy. Oboje są tancerzami i wspólnie współpracują m.in. przy „Tańcu z gwiazdami”. Mają dwa psy, a jeszcze w tym roku zostaną rodzicami.

