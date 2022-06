Michał Szpak komentuje doniesienia o coming oucie. Jest komentarz

Michał Szpak znany jest jako jedna z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Wokalista słynie ze szczerych opinii i oryginalnego ubierania się. Szpak dodał wymowny post, który w mediach odbił się szerokim echem. Doniesienia sugerowały, że artysta dokonał coming outu.

We wpisie Szpak sam siebie nazywał „Queerarchą” i podkreślił, że członkowie społeczności LGBT+ mogą liczyć także na jego wspacie. „Queerarchia to świat, w którym jesteś tym, kim pragniesz być. Queerarchia to świat wolny od stygmatu winy i piętna wstydu. Wolny od tego, co gorsze i lepsze. Świat, w którym możesz być tak męska, tak kobiecy, tak niebinarne, jak tylko jesteś w stanie to sobie wyobrazić” -czytamy na InstaStories artysty.

W dalszej części wpisu Szpak podkreślił, że każde istnienie zasługuje na uczucia. „Świat, w którym każde istnienie zostanie nie tylko uznane, ale otoczone troską i czułością (...). I jeśli kiedykolwiek, queerowa istoto, poczujesz się sama, to pamiętaj: nigdy nie byłaś, nie jesteś i nie będziesz sama. Bo Queerarchia jest w Tobie! Queerarchia jest we mnie i w każdym, kto chce żyć jej prawem. (...) Bądź z nami, queerami” – podkreślił Szpak.

Michał Szpak komentuje doniesienia o coming oucie

Ten wpis sugerował, że muzyk postanowił dokonać coming outu. Redakcja Pudelka skontaktowała się z Michałem Szpakiem. Muzyk jednak zdecydowanie zdementował te pogłoski.

– Jest to oda, która została wystosowana przez organizatora wydarzenia, w którym biorę udział jako juror. Życie miasta nie jest mi obojętne i każda forma wsparcia jest ważna. Miesiąc wolności. Gdybym chciał zrobić coming out, zrobiłbym to w bardziej spektakularny sposób – powiedział portalowi.

