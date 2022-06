Nie żyje Aleksander Kosowski, znany jako Big Scythe. Miał 25 lat

Informację o śmierci Aleksandra Kosowskiego podali raperzy Radzias i Lubin. Żaden z nich nie podał jednak, co było bezpośrednią przyczyną tragedii.

Fani Aleksandra Kosowskiego wiedzą jednak, że w kwietniu tego roku raper pisał, że jego zniknięcie spowodowane jest chorobami, które „dotknęły go na raz”.

„Przez długi czas nie byłem w stanie wstać sam z łóżka i np. wizyty w toalecie nie byłyby możliwe bez mojej dziewczyny, która tak naprawdę od x czasu poświęca się dla mnie w stu procentach. Aktualnie jest już coraz lepiej, ale no jeszcze trochę to chyba potrwa. Straciłem też dużo kg, czuję się trochę słabszy niż wcześniej, dlatego o to też chciałbym zadbać” – pisał do swoich obserwujących.