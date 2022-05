Johnny Depp staje przed sądem i komentuje zeznania Amber Heard

Trwa proces dekady między byłym małżeństwem Johnnym Deppem i Amber Heard. Amerykański aktor walczy o odszkodowanie w wysokości 50 mln dolarów. Tymczasem prawnicy gwiazdy takich produkcji, jak „Aquaman” czy „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera”, poinformowali przed sądem w Wirginii, że Heard padła ofiarą „napaści seksualnej” ze strony Deppa.

Informacje o napaści seksualnej zostały po raz pierwszy upublicznione podczas oświadczeń wstępnych, jakie we wtorek 12 kwietnia przedstawiły strony konfliktu przed sądem hrabstwa Fairfax w stanie Wirginia. Cały proces dotyczy artykułu, jaki Heard napisała dla „The Washington Post” w 2018 roku. Aktorka pisała tam o przemocy domowej, jakiej miała być ofiarą, a choć nazwisko Deppa nie padło w tekście, wszyscy wiedzieli, kogo oskarża Heard.

Proces jest burzliwy, a zeznania świadków śledzi cały świat. Na temat relacji byłych małżonków wypowiedziała się już terapeutka byłej pary, a także była dziewczyna Deppa – Kate Moss.

Modelka była w związku z Johnnym Deppem w latach 90. Powodem były zeznania Amber Heard. Aktorka zdradziła, że podczas jednej z kłótni miała w pamięci sytuację, w której Johnny miał zepchnąć ze schodów Kate Moss. Gwiazda zeznawała online. Na początku została zapytana, co łączyło ją z Deppem, zgodnie z prawdą odpowiedziała, że byli parą. Następnie zapytano ją o incydent na Jamajce, gdzie byli na wakacjach. – Wychodziliśmy z pokoju, on wyszedł wcześniej. Była ulewa i kiedy wychodziłam, poślizgnęłam się na schodach i uderzyłam się w plecy. Krzyknęłam, bo nie wiedziałam, co się stało i towarzyszył temu ogromny ból, a on szybko do mnie przybiegł, żeby mi pomóc. Zaniósł mnie do pokoju i podał mi leki – powiedziała.

Johnny Depp komentuje zaznania Amber Heard

Teraz na sali rozpraw głos zabrał główny zainteresowany. Aktor odniósł się do historii z Moss, którą zupełnie inaczej przedstawiła jego była żona. Zasugerował, że aktorka zmyśliła tę historię. Zdradził także co czuł, kiedy słyszał zeznania Amber Heard.

– To szaleństwo słyszeć te ohydne oskarżenia o przemoc, przemoc seksualną, które mi przypisywała, o które mnie oskarża. Nie uważam, żeby komukolwiek sprawiało przyjemność otwieranie się i mówienie prawdy, ale są momenty, gdy po prostu tak trzeba, ponieważ wyrwało się to spod kontroli – powiedział gwiazdor. Nie szczędził też epitetów oceniających zeznania Amber Heard. Straszne, niedorzeczne, upokarzające, absurdalne, bolesne, okrutne, niewyobrażalnie brutalne, okrutne i wszystkie fałszywe. I wszystkie fałszywe – dodał Johnny Depp.

