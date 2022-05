Janusz Chabior uratował psa z Ukrainy. Czworonóg ma zmiażdżone przez czołg łapy

Od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę przed wojskami Putina, uciekają nie tylko ludzie, ale także zwierzaki. Niektórym udało się opuścić kraj bez szwanku, inne zostały mocno poturbowane, ale znalazły kochający dom. Tak było z czworonogiem, którego adoptował Janusz Chabior z żoną Agata Wątróbską.

Popularny aktor w swoje 59. urodziny pożegnał swojego 20-letniego psa Batmana. Chabior nie ukrywał smutku, ale jak się okazało – teraz znów będzie miał psiego towarzysza. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia i nagranie.

Janusz Chabior wyznał, że psiak ma na imię Henio i uciekł przed wojną z Ukrainy. „Nasza nowa rodzina. Batman nasz przemyski trójnóg berneński mawiał »nie martwcie się, że mnie zabraknie. Życie nie znosi pustki«. I skurczybyk kochany zadziałał w kosmosie i podesłał nam Henia” – napisał pod zdjęciem z Agata Wątróbską i czarny czworonogiem. Zwierzę przeżyło straszną historię. Podczas rosyjskiej inwazji, czołg zmiażdżył mu łapy. Henia, który też jest przejechany przez życie. Henia, któremu ruska inwazja w Ukrainie zmiażdżyła gąsienicami tanka tylne łapy. Batman zadziałał astralnie – czytamy.

W następnym poście Janusz Chabior napisał, że szanse na uratowanie kończyn były małe, ale udało się dzięki weterynarzom. Pies obecnie dochodzi do siebie i ma się coraz lepiej. „Nasz Henio dochodzi do siebie! Zobaczcie sami. Przywieziono go z Ukrainy ze zmasakrowanymi tylnymi łapami. Były tak poharatane, że groziła mu amputacja. Szanse na ich uratowanie były niewielkie, ale udało się” – podkreślił dobrą wiadomość.

