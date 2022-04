Nowy odcinek serialu „Barwy szczęścia”. Tadzio znika, Bożena i Bruno przeżywają dramat

Co w 2024. odcinku serialu „Barwy szczęścia”? Madzia ma problem, bo wypożycza przez omyłkę jednej z klientek suknię, którą Sabina zamówiła na swój ślub. Oliwka jest za to na nowo szczęśliwa, bo Kajtek wraca w końcu z Singapuru. Z kolei Basia nadal cierpi po wyjeździe bliskich, ma dość odwiedzin znajomych, pragnie być sama ze swoim smutkiem. Amelia dostaje informację, że wygrała eliminacje do show „Głos seniora” i wystąpi przed milionami telewizyjnych widzów. Tymczasem Bożena i Bruno przeżywają dramat, bo Tadzio nagle znika, gdy Stański zostawia na chwilę śpiącego synka w swoim gabinecie.

„Barwy szczęścia”

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

